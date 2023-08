PSG: les Parisiens avec un flocage original pour le match amical contre l'Inter

Le PSG jouera face à l'Inter Milan ce mardi (12h) lors d'un match amical disputé à Tokyo, au Japon. Les joueurs de Luis Enrique arboreront un maillot avec un flocage spécial à cette occasion.

La tournée estivale au Japon se poursuit pour le PSG. Tenu en échec par Al-Nassr (0-0) et battu par le Cerezo Osaka (3-2) vendredi dernier, le club parisien affronte ce mardi (12h) l'Inter Milan à Tokyo. Pour l'occasion, les Parisiens arboreront un flocage spécial sur leurs maillots.

Fin mai, le PSG avait dévoilé son maillot domicile pour l'exercice 2023-2024, s'inscrivant dans la lignée des tuniques portées par le club dans les années 2000. Les bandes rouge et blanche historiques ont été conservées, "et se fondent graduellement dans un bleu dynamique". Le maillot extérieur est lui blanc avec un bandeau horizontal en dégradé rouge et bleu.

Désormais entraîné par Luis Enrique, le PSG aura encore un match amical à jouer ce jeudi, en Corée du Sud face au Jeonbak Motors. Ensuite, il sera temps pour Marquinhos et ses coéquipiers de retrouver la Ligue 1, avec la réception de Lorient le 12 août au Parc des Princes.

Dans sa dernière année de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé n'a pas prolongé et a été mis à l'écart par ses dirigeants pour cette tournée en Asie. L'attaquant de 24 ans continue de s'entraîner à Poissy, au Campus PSG, en attendant le dénouement du feuilleton à son sujet.