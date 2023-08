PSG: les premières images en vidéo de Mbappé et Dembélé ensemble à l'entraînement

Comme annoncé par RMC Sport, Kylian Mbappé était de retour à l'entrainement avec le groupe professionnel ce dimanche et a rejoint Ousmane Dembélé, qui vivait lui sa première séance avec le PSG. Les deux joueurs ont été filmés tous souriants par les caméras du club.

Des images très positives. De retour à l'entraînement ce dimanche à Poissy (Yvelines), après plusieurs semaines de bras de fer avec sa direction, Kylian Mbappé a été filmé tout sourire par les caméras du PSG. On peut le voir être notamment très proche d'Ousmane Dembélé, qui vivait sa première séance collective depuis son transfert au sein du club parisien.

Dembélé et Mbappé dans deux équipes distinctes

Après une séance en salle avant l'entraînement sur le terrain, on voit Kylian Mbappé recevoir un accueil chambreur de la part de ses partenaires et du staff. Comme Ousmane Démbélé, fraîchement recruté au FC Barcelone, l'attaquant parisien passe sous une haie d'honneur, où les joueurs déjà présents dans le groupe s'amusent à le taper lorsqu'il passe.

Les deux hommes échangent également quelques ballons avant d'être mis dans des équipes différentes lors du rondo mais aussi lors de l'opposition finale. Sur un plan choisi, on voit Kylian Mbappé taquiner Luis Enrique, qui ne l'a plus entraîné depuis le match amical contre Le Havre en tout début de pré-saison le 21 juillet dernier (victoire 2-0 avec un but de Mbappé).

Mbappé dans l'équipe gagnante

Des images montrent aussi Ousmane Dembélé marquer plusieurs buts, lui dans l'équipe avec un chasuble orange et l'équipe de Kylian Mbappé sans chasuble. La vidéo se focalise d'ailleurs essentiellement sur les deux nouveautés de l'entrainement parisien. A la toute fin, on voit le numéro 7 du PSG célébrer avec Ekitike, Tenas, Ruiz, Marquinhos, Ndour et Bernat, avec qui il a gagné l'opposition du jour.

Après avoir durci le ton avec Kylian Mbappé, en craignant de le voir rejoindre librement le Real Madrid l’été prochain, le PSG a renoué le dialogue avec son principal atout, qui serait désormais ouvert à une prolongation (son contrat actuel court jusqu'en juin prochain). Il devrait être dans le groupe pour le déplacement à Toulouse, samedi, lors de la deuxième journée de L1 (21h).