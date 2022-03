PSG: Pochettino clame son amour pour Tottenham, "un club spécial"

Mauricio Pochettino s’est livré à BT Sport sur son rapport particulier à Tottenham, que l’actuel coach du PSG a entraîné de 2014 à 2019. Avec les Spurs, le technicien argentin est notamment allé en finale de la Ligue des champions.

Tottenham aura toujours une place dans le cœur de Mauricio Pochettino. Dans un entretien réalisé avec la chaîne de télévision anglaise BT Sport juste avant le 8e de finale retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG (ce mercredi à 21h sur RMC Sport 1), le coach parisien s’est livré sur son rapport particulier au club qu’il a emmené en finale de la C1 en 2019.

"Pour moi, c'était une aventure et une période incroyable. Je sens toujours que c'est mon club, que j’y suis chez moi", a confié l’entraîneur du PSG, qui a officié sur le banc des Spurs entre juillet 2014 et novembre 2019, dans l’émission Between the lines.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre Real-PSG

"Il est impossible d'oublier cela"

"Je pense que lorsque vous ressentez vraiment de l'engagement et lorsque vous sentez que les gens donnent tout pour essayer de réussir, et qu'ils vous traitent vraiment bien comme ils nous traitaient, il est impossible d'oublier cela. C'est pourquoi je pense que Tottenham sera toujours un club spécial pour moi", a-t-il ajouté.

>> Real-PSG: l'avant-match en direct

Au cours de cet entretien, Pochettino s’est également attardé sur sa nouvelle aventure au PSG, où il tente de trouver un juste-milieu entre sa propre philosophie de jeu et l'histoire du club. "Pour moi, quand vous arrivez dans un nouveau club, il s'agit de se mettre d'accord pour essayer de décider de la meilleure stratégie pour arriver là où vous voulez. Mais il s'agit toujours de connaître la culture du club, de savoir comment les fans aiment le football, l'histoire du club et comment il est devenu ce qu'il est. Tout cela est très important”, a ajouté le technicien argentin.