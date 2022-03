Real-PSG: ce que Paris doit faire pour se qualifier avec la nouvelle règle

Le PSG se déplace ce mercredi à Madrid pour y affronter le Real lors du match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions (sur RMC Sport). Vainqueur à l’aller (1-0), le club francilien doit finir le travail pour rejoindre les quarts mais la disparition de la règle du but à l’extérieur pourrait un peu compliquer la tâche des joueurs de Mauricio Pochettino.

Un petit but qui change beaucoup de choses… Longtemps inefficace et mis en échec par Thibaut Courtois, le PSG a réussi à marquer dans les dernières secondes du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid (1-0). Un éclair final de Kylian Mbappé qui donne un léger avantage au club francilien avant la match retour ce mercredi à Santiago Bernabeu (dès 21h en direct sur RMC Sport 1).

Loin d’être qualifié, Paris doit encore rester sérieux pour éliminer les Merengue et rejoindre les quarts mais ce but marqué par l’attaquant tricolore rend la donne très simple pour son équipe. Pour passer au prochain tour, l’équipe de Mauricio Pochettino ne doit pas perdre. Un nul ou, mieux, une victoire et les coéquipiers de Lionel Messi et Neymar élimineront les Madriènes.

>> Les dernières infos avant Real-PSG

Ce que la fin de la règle du but à l’extérieur change

Bonne nouvelle pour Paris, Kylian Mbappé tiendra bien sa place sur le terrain. Un temps incertain après une grosse semelle reçue lundi à l’entraînement, le meilleur buteur du PSG cette saison (24 buts en 34 apparitions) va mieux et devrait donc débuter ce choc européen.

Du côté des mauvaises nouvelles, la disparation de la règle du but à l’extérieur ne fait pas forcément les affaires des Franciliens ce mercredi. En gardant sa cage inviolée à l’aller, Paris a signé un gros coup mais cela ne change plus grand-chose dans le sens ou une défaite par un but d’écart à Santiago Bernabeu enverrait le club de la capitale en prolongation.

Peu importe le score final, si le Real s’impose contre Paris avec un but d’avance, les deux équipes devront passer une demi-heure de jeu supplémentaire voire une séance de tirs au but pour être départagés.

Pire, un revers du PSG par au moins deux buts d’écart et l’actuel leader de Ligue 1 prendrait déjà la porte en Ligue des champions. Les Parisiens se trouvent, certes, en position favorable après leur victoire au Parc des Princes mais rien n’est fait, loin de là. A eux de montrer d’assurer leur qualification pour les quarts en ne perdant pas contre la bande de Karim Benzema et autre Luka Modric.

Les scenarios pour la qualification du PSG :

Paris directement qualifié si:

- Victoire du PSG à Bernabeu

- Nul du PSG à Bernabeu

Paris en prolongation si:

- Défaite du PSG par un but d’écart, peu importe le score

Paris directement éliminé si:

- Défaite du PSG par plus d’un but d’écart, peu importe le score