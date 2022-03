Real-PSG: Pochettino voit toujours en Messi le "meilleur du monde" devant Mbappé

Mauricio Pochettino s’est présenté mardi en conférence de presse à la veille du match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid. L’entraîneur du PSG a désigné Lionel Messi comme meilleur joueur du monde devant notamment Kylian Mbappé.

Il a beau enfiler les buts comme les perles cette saison, Kylian Mbappé reste pourtant derrière son coéquipier Lionel Messi, à en croire Mauricio Pochettino. Interrogé sur la hiérarchie entre ses stars avant le match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions face au Real Madrid (mercredi dès 21h sur RMC Sport 1), le technicien s’est montré assez clair.

"Je pense que Lionel Messi est le meilleur joueur du monde avec sept Ballons d’or, a lancé l’entraîneur du PSG ce mardi à la veille du duel contre les Merengue. Après nous avons des joueurs comme Kylian Mbappé qui postulent pour être le meilleur du monde. Kylian Mbappé fait partie des meilleurs joueurs du monde."

Pochettino rassurant sur la santé de Mbappé

Unique buteur lors de la première manche face au Real (1-0), Kylian Mbappé a souvent été le détonateur de l’équipe francilienne. En très grande forme, le Français avec déjà 24 réalisations et 17 passes décisives en 34 apparitions. A l’inverse, Lionel Messi a semblé un ton en-dessous de ses performances au Barça malgré ses 7 buts et 11 passes décisives en 24 matchs.

Des chiffres qui ne donnent actuellement pas forcément raison à Mauricio Pochetino. Mais bonne nouvelle pour le technicien, il devrait bien pouvoir compter sur "La Pulga" et le champion du monde tricolore face à Madrid. Toujours au sujet du Français, touché à l’entraînement en début de semaine, l'entraîneur de l'équipe francilienne s'est montré rassurant.

"On a parlé, il est bien. Au moment du coup il a crié de douleur et il a eu mal. Il pouvait marcher tranquillement deux heures après, a estimé le technicien du PSG. J'espère qu'il pourra s'entraîner bien après la conférence de presse." Et bonne nouvelle pour le PSG et Kylian Mbappé, l'attaquant de 23 ans s'est entraîné normalement avec le reste de son équipe à la veille du duel face au Real.