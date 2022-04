PSG: Wanda Nara affiche les nouveaux messages de China Suarez à Icardi

China Suarez, qui serait à l’origine des problèmes de couple récents de Mauro Icardi et de Wanda Nara, aurait tenté de revenir à la charge, selon la compagne du joueur du PSG.

Le feuilleton Wanda Nara, Mauro Icari et China Suarez n’en finit plus. Dans une story Instagram postée ce jeudi, la compagne du joueur du PSG a dévoilé un échange de messages entre elle et le buteur argentin où il était question de la mannequin, à l’origine, selon Wanda Nara, des récents problèmes conjugaux du couple.

Pour rassurer Wanda Nara, Mauro Icardi a visiblement décidé de jouer la carte de la transparence. "C’est juste des conneries, mais je veux te le dire", écrit le Parisien sur Whatsapp, avant d’envoyer une capture d’écran d’un message dans lequel China Suarez lui envoie un "bonjour", resté sans réponse.

Instagram de Wanda Nara © Instagram

"C'est une mauvaise fille"

À l’automne dernier, les tribulations du couple Icardi ont agité le quotidien du PSG. Wanda Nara avait notamment décidé de partir à Milan pour s’éloigner de son mari, coupable, selon elle, d’avoir échangé des messages avec China Suarez. Dévasté, Mauro s’était alors rendu en Lombardie pour tenter de reconquérir sa femme, avec l’autorisation du PSG de manquer deux entraînements.

"Elle ne se soucie de rien, elle a fait du mal à beaucoup de familles, s’est récemment emportée Wanda Nara sur Canal 13, une télévision chilienne. Je suis très féministe, mais c'est une mauvaise fille. Ce n'est pas la première fois. Mauro me montre et me dit tout." Espérons pour la tranquillité du couple que la politique de la patte blanche entreprise par Icardi va fonctionner.