Menaces de quitter le PSG, divorce... La presse argentine s'emballe sur l’affaire Wanda-Mauro Icardi

Selon les dernières indiscrétions de la presse argentine, Wanda Icardi souhaiterait divorcer de l’attaquant du PSG qui l’aurait menacé de quitter le PSG.

C’est une affaire d’ordre privé qui ne l’est pas vraiment. Le feuilleton du couple Icardi vit un rebondissement par jour depuis le départ médiatisé de Wanda de Paris ce week-end vers Milan, pour s’éloigner de son mari coupable d’avoir échangé des messages avec la mannequin Maria Eugenia Suarez, dite "la China Suarez".

Wanda aurait demandé le divorce, Mauro aurait menacé de quitter le PSG

Dévasté, Mauro s’est alors rendu en Lombardie pour tenter de reconquérir sa femme, avec l’autorisation du PSG de manquer deux entraînements. Cela n’a pas vraiment fonctionné puisque sa femme – qui a posté une photo de sa main sans alliance – aurait demandé le divorce selon les dernières indiscrétions de la presse argentine.

C’est là que l’affaire pourrait directement concerner Paris. Selon les indiscrétions de l’émission argentine "Los Angeles de la manana" (LAM), l’ancien joueur de l’Inter aurait menacé de quitter le PSG. Une sorte de chantage autant affectif que financier. Car Wanda Nara, de son nom de jeune de fille, est aussi l’agent d’Icardi et gère la carrière de son mari (le couple est marié depuis 2014).

La rupture d’un contrat à durée déterminée (courant jusqu’en 2024) coûterait très cher en indemnités compensatrices alors que l’attaquant toucherait 12 million d’euros par an. Cela impacterait inévitablement Wanda Icardi, qui aurait signé de son nom le contrat du joueur avec Paris.

En attendant, Mauro Icardi a été retenu dans le groupe du PSG pour le match de Ligue des champions face à Leipzig ce mardi (21h, sur RMC Sport), après avoir manqué les deux derniers entraînements de son équipe. "Concernant Mauro Icardi et ses problèmes personnels, il n'a pas pu s'entraîner aujourd'hui, mais il est dans le groupe pour demain, a expliqué Mauricio Pochettino en conférence de presse, lundi. Nous verrons ce (lundi) soir quelle est la situation et s'il peut jouer ou non."

Wanda Icardi insulte encore "La China"

Wanda Icardi a, elle, vivement réagi sur les réseaux sociaux à une modèle argentine, Alejandra Maglietti, lui reprochant "ce show" et de s'en prendre à une autre femme sans livrer son nom. "Tu veux des noms? lui a-t-elle rétorqué. Ou une carte pour savoir qui est cette petite p... qui envoie des photos à un homme marié? Je te l'envoie en privé si tu es la seule à ne pas avoir compris."

Par ailleurs, l'émission LAM a dévoilé le contenu des échanges entre Mauro Icardi et "La China Suarez" dans lequel les deux proposent de se rencontrer dans un endroit où personne ne les reconnaît.