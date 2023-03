Collina veut un décompte exact du temps additionnel dans les différentes compétitions... même quand un match est déjà plié

Le patron des arbitres à la FIFA, Pierluigi Collina, veut prendre exemple sur la Coupe du monde pour calculer le temps additionnel dans les différentres compétitions. L'objectif est notamment d'augmenter le temps de jeu effectif.

Encore plus de matchs à rallonge dans le foot ? C'est en tout cas ce que souhaite le patron des arbitres à la FIFA, Pierluigi Collina. L'Italien aimerait que le modèle de calcul du temps additionnel appliqué à la Coupe du monde soit le même dans les différents championnats nationaux, peu importe le score.

L'ancien arbitre international veut lutter contre la perte de temps causée par les blessures, les célébrations ou les remplacements. L'objectif étant de ramener le temps réel de jeu effectif au plus proche des 90 minutes. Et ça, même si le match est déjà plié.

"Dans certaines compétitions, la différence de buts peut-être importante à la fin"

Collina prend exemple sur la récente victoire de Liverpool 7-0 face à son rival, Manchester United : "Le week-end dernier, il y a eu 10 matchs de Premier League. Quatre d'entre eux ont eu 10 minutes de temps additionnel ou plus et deux auraient dû en avoir plus mais ça n'a pas été le cas à cause des scores qui étaient de 7-0 et 4-0. Sur le match à Liverpool, il y a eu quatre minutes ajoutées : une en première période et trois en seconde. Mais il y a eu six buts en deuxième mi-temps."

S'il assure "comprendre qu'il est difficile de donner le vrai temps additionnel quand le score est déjà de 7-0", Pierluigi Collina trouve un intérêt sportif à ce raisonnement. "Dans certaines compétitions, la différence de buts peut être décisive à la fin de saison pour le classement. Donc même un but marqué peut faire la différence", explique-t-il.

Il y a quelques jours, l'IFAB qui est l'organe qui régit les règles du football en collaboration avec la FIFA, s'est dit favorable dans un communqué à ce que ce système s'applique plus généralement : "L'approche adoptée lors de la Coupe du monde de la FIFA (...) a été accueillie positivement. Il a été convenu que les compétitions du monde entier devraient suivre cette approche." Pour le moment, cela ne reste qu'une simple incitation et non une obligation pour les organisateurs. Mais une chose est sûre, les matchs de football devraient continuer à se rallonger.