Comment la France lutte contre les manipulations d’événements sportifs

Les signalements concernant des manipulations de rencontres sportives ont augmenté au niveau mondial après la pandémie. Mais la France s’est dotée d’outils pour lutter.

Des matchs de football potentiellement truqués, des combats qui semblent inéquitables, des points de tennis volontairement perdus... Les suspicions de manipulations de rencontres sportives ont augmenté après la crise du Covid-19, selon un rapport du GLMS (Global Lottery Monitoring System, qui lutte pour l’intégrité du sport) réalisé sur la période 2020.

Pour Gilles Maillet, directeur de l’intégrité du Sport à la FDJ et membre du GLMS, ce n’est pas un hasard: "la pandémie a aggravé les risques de manipulation. La fragilisation économique du sport a augmenté partout dans monde. Des sponsors sont partis, les recettes du public aussi, les prize money étaient parfois moindres. Cela offre une opportunité de business pour le milieu du crime organisé".

Les compétitions en Asie parmi les plus signalées

Selon l’organisme, les alertes classées jaunes (assez importantes) et rouges (très importantes) ont connu une forte augmentation après la pandémie, passant de 210 suspicions de manipulation sur tous les pays et tous les continents en 2019, à 303 en 2020, avec une forte hausse au second semestre 2020. "Les principaux sports cibles sont le football, le basket, le tennis, le volleyball, ou encore le badminton", continue Gilles Maillet.

Néanmoins, la France occupe une part minime dans ces signalements, qui peuvent concerner des événements professionnels comme amateurs. Les compétitions en Asie, parfois en Europe de l’Est, sont parmi les plus signalées.

Ces tentatives de manipulations sont fréquemment liées à des questions de paris sportifs, mais elles peuvent aussi toucher à des relégations ou autres enjeux de terrain. "Oui, il existe des manipulations de rencontres sportives en France", pose Carole Gomez, directrice de recherche à l’IRIS, coordinatrice d’un projet sur le sujet (axé sur le football, tennis et handball). Difficile de sortir des chiffres précis. La chercheuse s’appuie sur une étude réalisée lors de ses recherches, de témoignages récoltés.

Un signalement à Roland-Garros

Mais ses échanges avec des professionnels du secteur montrent aussi que la France est plutôt bon élève. Parce qu’elle s’est dotée d’outils de plus en plus performant. La France est notamment membre du Groupe de Copenhague, "une coopération transnationale permettant [...] l’échange d’informations, d’expériences et d’expertises essentielles à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives".

Trente-trois pays en font partie et s’aident mutuellement, notamment lors de rencontres suspectes, raconte Corentin Segalen, coordinateur de la plateforme nationale contre la manipulation des rencontres sportives: "on a eu l’an passé un match de double féminin à Roland-Garros. Sur le marché français, je n’avais aucun signalement, mais j’ai reçu une 'notice' (signalement) orange italienne, puis une britannique. La manipulation était disséminée sur un jeu seulement. Cela a permis ouverture enquête judiciaire toujours en cours. Un joueur qui sous-performe peut aussi être un indice".

La plateforme de lutte contre la manipulation des compétitions sportives est désormais inscrite dans la loi, et permet de renforcer l’échange d’informations avec les autres plateformes nationales et les agences de police transnationales.

Les sports de raquette souvent cités

Les sports de raquette sont souvent cités. C’est pourquoi la Fédération française de tennis met l’accent sur le sujet, par le biais notamment d’Ophélie Soudre, déléguée intégrité sportive à la FFT. "Le risque est plus important car c’est un sport individuel, international et on peut parier de partout, tout le temps. On veut créer un lien de confiance, former les entraîneurs. On souhaite mettre en place un processus assez clair pour remonter les infos", explique-t-elle.

Sensibilisation auprès des sportifs

Même chose au handball, marqué en 2012 par "l’affaire Karabatic". Luka et Nikola Karabatic avaient été condamnés dans une affaire de paris s’élevant à plus de 100 000 euros autour d’une défaite de Montpellier. Aujourd’hui, des "référents intégrité" de la Ligue vont sensibiliser les joueurs dans les clubs en pré-saison.

Malgré la digitalisation massive de ces tentatives de manipulation, les outils français semblent plutôt efficaces et leur développement se poursuit. Gilles Maillet évoque la création de la plateforme Signale, pour signaler toute tentative d’abus. Le cap est aussi mis sur 2024. Pour les Jeux olympiques de Paris, le Groupe de Copenhague espère passer de trente-trois à quatre-vingt pays partenaires.