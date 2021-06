Soupçons de match truqué à Roland-Garros: la joueuse placée en garde à vue libérée

Interpellée jeudi dans une enquête sur des soupçons de paris truqués lors d'un match en double de l'édition 2020 de Roland-Garros, Yana Sizikova a été remise en liberté ce vendredi sans poursuite à ce stade.

Une joueuse de tennis russe, soupçonnée d'avoir, lors d'un match en double de l'édition 2020 du tournoi, volontairement perdu un jeu sur lequel des dizaines de milliers d'euros avaient été pariés à l'étranger, a été interpellée jeudi en plein Roland-Garros et libérée ce vendredi sans poursuite à ce stade. Yana Sizikova, 26 ans et 101e joueuse mondiale au classement WTA en double, venait de terminer son match du premier tour de l'édition 2021, perdu avec une compatriote face à une paire australienne, quand les policiers du Service central des courses et jeux (SCCJ) de la police judiciaire sont venus l'arrêter, a annoncé Le Parisien, confirmé de source policière.

Son interpellation a eu lieu dans l'enceinte de Roland-Garros, peu avant 21h, "tranquillement", a commenté auprès de l'AFP une source proche de l'enquête. La joueuse, classée 765e mondiale en simple, a été placée en garde en vue dans le cadre de l'enquête ouverte le 1er octobre pour "corruption sportive" et "escroquerie en bande organisée", a précisé le parquet de Paris. Elle a été libérée vendredi en fin de journée, sans faire l'objet de poursuites, a indiqué le parquet de Paris. "L'enquête se poursuit", a-t-il précisé. "Yana Sizikova n'a strictement rien à se reprocher et entend apporter toutes les explications nécessaires aux enquêteurs français", avait indiqué un peu plus tôt son avocat Frédéric Belot, dans un message transmis à l'AFP.

Des sommes pariées "anormalement élevées"

L'enquête, dévoilée en octobre par le journal allemand Die Welt et le quotidien sportif L'Equipe, porte sur le double féminin ayant opposé Yana Sizikova et sa partenaire américaine Madison Brengle aux Roumaines Andreea Mitu et Patricia Maria Tig, le 30 septembre 2020, lors du premier tour du tournoi français. Les soupçons se porteraient particulièrement sur le cinquième jeu du deuxième set. Le duo roumain avait remporté un jeu blanc après deux doubles fautes grossières de la Russe, qui participait pour la première fois au tournoi. Les Roumaines, favorites, s'étaient imposées en deux sets 7-6, 6-4. Mais des sommes "anormalement élevées", de l'ordre de "plusieurs dizaines de milliers d'euros", avaient été pariées sur l'issue de ce jeu, avait expliqué en octobre une source proche du dossier.

"C'est une vieille histoire", a commenté Chamil Tarpichtchev, le président de la Fédération russe de tennis à l'agence d'Etat Tass, ajoutant "ne rien (pouvoir) dire" sur Sizikova. "Les histoires de ce genre ne sont pas rares", a-t-il relativisé.