Liverpool-Manchester City: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le Community Shield

Traditionnel rendez-vous du début de saison, le Community Shield entre le champion d'Angleterre (Manchester City) et le vainqueur de la Cup (Liverpool) se jouera ce samedi au King Power Stadium de Leicester (18 heures).

Difficile de faire mieux comme affiche pour lancer la saison en Angleterre. Le champion en titre (Manchester City) et le vainqueur de la Cup (Liverpool) s'affrontent ce samedi lors du Community Shield au King Power Stadium de Leicester pour le premier duel alléchant entre les deux meilleures formations outre-Manche. La rencontre débutera à 18 heures et sera en suivre sur BeIN Sport 1, ainsi qu'à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport. Pour la première fois depuis dix ans, le match ne se déroulera pas à Wembley, réquisitionné pour la finale de l'Euro féminin entre l'Angleterre et l'Allemagne.

Deux absents importants à Liverpool

Pour le 107e duel de leur histoire, les deux équipes ne pourront pas compter sur toutes leurs forces vives. Du côté des Citizens, Pep Guardiola a confirmé le forfait d'Aymeric Laporte, opéré d'un genou cet été et absent pour la reprise de la Premier League. "Il a l’air d’aller très bien, mais nous devons être prudents car il s’agit du genou. Il a besoin de temps. Je pense qu’il sera absent en août et peut-être qu’il reprendra avec nous en septembre", a commenté ce vendredi le technicien espagnol.

En face, Jürgen Klopp a annoncé deux mauvaises nouvelles pour les Reds. "Alisson (Becker) et Diogo (Jota) non (ils ne seront pas là). Alisson s'est entraîné aujourd'hui plus que la veille donc il sera certainement disponible pour Fulham, mais pas pour ce week-end. Diogo... cela prendra du temps, malheureusement", a regretté l'entraîneur allemand.