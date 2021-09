Concacaf: enquête contre le vice-président du Surinam, soupçonné d'avoir distribué des billets à ses adversaires

La Concacaf a ouvert une enquête contre le vice-président du Surinam, Ronnie Brunswijk, soupçonné d’avoir distribué des billets aux joueurs de l’équipe adverse, après un match auquel le responsable politique de 60 ans a lui-même participé.

La scène a fait le tour du monde cette semaine. Ronnie Brunswijk, vice-président du Surinam âgé de 60 ans, a participé à un match de Ligue de la Concacaf (sorte d’équivalent de la Ligue Europa) avec l’équipe de l'Inter Moengotapoe, qu’il détient et dont il est le propriétaire, face à l’Olimpia (défaite 6-0), équipe du Honduras. Sa silhouette ventripotente sur le terrain a pu amuser ou exaspérer. Mais une autre scène provoque la colère de la Concacaf, instance qui gère le football d’Amérique centrale, du nord et des Caraïbes.

Une vidéo a été diffusée à l’issue du match sur laquelle le dirigeant, torse nu et acclamé, distribue des billets aux joueurs et membres du staff de l’Olimpia. Il a quitté le vestiaire avec un maillot de l’équipe visiteuse en cadeau.

La Concacaf "extrêmement proccupée"

"Nous sommes extrêmement préoccupés par le contenu d'une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et qui soulève des problèmes d'intégrité potentiels concernant le match de la Ligue CONCACAF entre l'Inter Moengotapoe et le CD Olimpia, indique un communiqué. L'affaire est renvoyée au comité de discipline de la CONCACAF, qui ouvrira une enquête formelle. Une nouvelle mise à jour sera fournie lorsque ce processus sera terminé."

Brunswijk est devenu le joueur le plus âgé, à 60 ans et 198 jours, à jouer dans une compétition internationale de clubs. Il a joué 54 minutes et a débuté en attaque aux côtés de son fils Damian Brunswijk, qui a joué 29 minutes avant d'être remplacé. Les médias honduriens ont considéré comme irrespectueuse la décision de l'Inter de jouer Ronnie Brunswijk.

Ancien sergent de l'armée, Brunswijk avait pris les armes devenant un chef rebelle contre le dictateur Desi Bouterse dans les années 1980. Dans un article lui étant consacré, le New York Times présentait son incroyable parcours de la vie de la sorte. "En cours de route, il a été un parachutiste d'élite, un joueur de football, un braqueur de banque recherché, un chef de guérilla, un baron de l'or et le père d'au moins 50 enfants", énumérait le grand quotidien américain.