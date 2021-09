Equipe de France: Upamecano vise le Mondial 2022 avec les Bleus

Dayot Upamecano, arrivé au Bayern Munch l’été dernier, espère disputer la Coupe du monde 2022 avec l’équipe de France même s’il reconnait ne pas avoir "eu de chance pour l’instant " avec les A.

Dayot Upacemano (22 ans) n’est pas du genre à faire trop de bruit. Cela n’empêche pas le timide défenseur français de s’être imposé naturellement dans la défense du Bayern Munich, qu’il a rejoint cet été contre 42,5 millions d’euros en provenance de Leipzig. Il est arrivé dans les valises de Julian Nagelsmann, nouvel entraîneur bavarois transfuge de Leipzig lui aussi. Et il ne le déçoit pas avec des performances remarquées, notamment sur le terrain du FC Barcelone (0-3) en Ligue des champions la semaine dernière.

De quoi lui rouvrir la porte de l’équipe de France? L’ancien joueur de Valenciennes pourrait figurer dans la liste dévoilée par Didier Deschamps le 30 septembre pour le Final 4 de la Ligue des Nations. Il reste sur un début d’histoire un peu confus avec les Bleus (3 sélections, 1 but). Retenu pour la première en septembre 2020, il avait affiché une certaine fragilité malgré son but face à la Croatie. Il a bien été rappelé en août dernier mais une blessure lui a fait renoncer au rassemblement. Il espère un retour en A, près d’un an après sa sélection (7 octobre 2020, face à l’Ukraine).

"Je n'ai pas vraiment eu de chance pour l'instant"

"En équipe de France, je n'ai pas vraiment eu de chance pour l'instant, c'est comme ça", confie-t-il dans L’Equipe. Il a un rêve: "disputer la Coupe du monde avec les champions du monde". Avant cela, il attend de "retourner en sélection parce que jouer pour mon pays compte beaucoup pour moi".

En octobre 2020, Didier Deschamps avait souligné le potentiel du jeune défenseur et souligné ses débuts timides. "Il dégage une sérénité, une aisance technique, au-dessus de la moyenne, avait-il reconnu. Et c'est vrai qu'il n'a pas été au mieux de ce qu'il est capable de faire. Mais vouloir y être, et y être, ce n'est pas la même chose. Il est capable de faire beaucoup mieux. Quand je prends quelqu'un, ce n'est pas un one shot."

Le principal intéressé ressent-il un manque de reconnaissance en France? Il ne se pose pas cette question. "Je ne sais pas si je suis reconnu ou pas, poursuit-il. La reconnaissance ne vient qu'avec les performances, de toute façon. La seule chose que je peux faire, c'est d'être au rendez-vous avec mon club. J'ai le temps encore, mais je suis prêt, je me donne à fond."