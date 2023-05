Condamné pour agression sexuelle, Pierre Ménès n'a pas fait appel

Condamné le 19 avril dernier à deux mois de prison avec sursis pour agression sexuelle, l'ex-chroniqueur de Canal+, Pierre Ménès, n'a pas fait appel de cette décision selon le journal L'Equipe , qui cite le parquet de Paris.

Une situation floue

Dans la foulée de sa condamnation en première instance pour agression sexuelle par le tribunal correctionnel de Paris, son avocat, Me Arash Derambarsh, annonçait face aux micros et caméras que Pierre Ménès "ferait évidemment appel". Il aurait ensuite été "plus prudent" quelques minutes plus tard à la sortie du tribunal selon le journal sportif.

Sa seconde avocate sur ce dossier, Me Caroline Wassermann, aurait ensuite affirmé à L'Equipe que l'ex-chroniqueur ne ferait pas appel. Ce que Pierre Ménès avait lui-même nié sur Twitter: "Contrairement à ce qui a été dit dans L'Équipe je vais bien faire appel de ma condamnation de mercredi dernier." Son avocat Me Derambarsh avait même appuyé les propos de son client: "C'est absolument faux et mon client a fait un tweet pour contredire votre fausse information."

Relaxé dans deux affaires sur trois

Le délai d'appel, lui, a pris fin cette semaine et le parquet de Paris a fait savoir au journal "qu'aucune partie" n'avait fait appel de la décision rendue le 19 avril dernier. Le journaliste sportif Pierre Ménès, 59 ans, avait été condamné à deux mois de prison avec sursis pour agression sexuelle, mais il avait été totalement relaxé dans deux des trois affaires qui lui étaient reprochées.

Le tribunal avait déclaré coupable l'ex-chroniqueur de Canal+ pour "une partie" des faits concernant une vendeuse dans un magasin Nike en 2018, mais il l'a relaxé concernant une seconde vendeuse ainsi qu'une accusation d'attouchement au Parc des Princes en 2021.