Copa America au Brésil: des matchs menacés d'annulation à Rio

La situation est toujours aussi floue autour de la Copa America. Alors que des rumeurs de boycott ont commencé à surgir, le maire de Rio de Janeiro songe à faire annuler les rencontres prévues dans sa ville.

Le maire de Rio de Janeiro a annoncé ce vendredi qu'il n'hésiterait pas à faire annuler les rencontres de la Copa America prévues dans sa ville en cas d'aggravation de la pandémie de Covid-19 dans la métropole brésilienne. "Je ne vois aucun avantage à l'idée de recevoir des matchs de la Copa América (...) Nous n'avons pas demandé la Copa America et si vous voulez mon opinion, je trouve que ce n'est pas le moment opportun pour organiser un tel tournoi", a déclaré le maire Eduardo Paes lors de son point presse hebdomadaire sur la situation sanitaire. L'édile a rappelé que les matchs de compétition de clubs, comme le championnat brésilien et la Copa Libertadores, étaient autorisés à Rio à huis clos, selon un décret en vigueur jusqu'au 14 juin, lendemain du match d'ouverture de la Copa América, à Brasilia.

"Mais si la situation s'aggrave, nous aurons un autre décret et cela mettra fin" aux compétitions de football dans la ville, a-t-il ajouté, précisant que les organisateurs n'étaient "à aucun moment entrés en contact avec les autorités sanitaires municipales". Le 14 juin est justement le jour où Rio recevra le premier de ses huit matchs de la Copa América, entre l'Argentine de Lionel Messi et le Chili, au stade Nilton Santos, qui a accueilli les épreuves d'athlétisme des Jeux olympiques de 2016. Sept rencontres doivent avoir lieu dans cette enceinte, y compris une demi-finale, et la finale est prévue au mythique stade Maracana. Lundi, l'annonce surprise que le Brésil allait accueillir le tournoi à la place de l'Argentine et de la Colombie avait déclenché une avalanche de critiques, dans un pays où près de 470.000 personnes sont mortes de Covid-19.

Des rumeurs de boycott

Mais la Confédération sud-américaine (Conmebol) avait tenu à remercier le président Jair Bolsonaro, d'avoir "ouvert les portes de son pays". Le chef de l'Etat, dont la gestion de la pandémie est jugée irresponsable par la plupart des spécialistes, a multiplié cette semaine les déclarations en faveur de cette Copa America au Brésil. Selon lui, il est normal d'accueillir un tel tournoi si le pays reçoit déjà des matchs de compétitions internationales de clubs, comme la Copa Libertadores. Plusieurs stars d'autres pays sud-américains, comme l'Uruguayen Luis Suarez, se sont déjà manifestés contre la tenue de la Copa America en pleine pandémie. Des rumeurs de boycott ont aussi commencé à surgir du côté de l'équipe du Brésil.

Plusieurs médias indiquent que le sélectionneur Tite pourrait présenter sa démission en raison d'un désaccord avec sa fédération sur l'organisation du tournoi dans son pays. Jeudi, Tite a affirmé qu'il avait une opinion "très claire" sur le sujet et qu'il l'exprimerait à l'issue du dernier des deux matches de qualifications pour le Mondial-2022, ce vendredi soir, contre l'Equateur, et mardi, contre le Paraguay.