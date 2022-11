Copa America: la vidéo du discours fort de Messi dans le vestiaire avant la finale Argentine-Brésil dévoilée

Un documentaire réalisé par Netflix revient sur la victoire de l'Argentine lors de la dernière Copa America. Avec notamment des images inédites de Lionel Messi, en leader, faisant son discours dans le vestiaire avant la finale face au Brésil.

C’était le 11 juillet dernier. Porté en triomphe par ses coéquipiers au coup de sifflet final, Lionel Messi remportait, à 34 ans, son premier trophée avec l'Argentine en dominant le Brésil en finale de la Copa America (1-0) au Maracana. Après quatre finales de tournois majeurs perdues avec sa sélection (Mondial 2014, Copa America 2007, 2015 et 2016), le sextuple Ballon d’or pouvait enfin savourer.

Netflix a décidé d’en faire un documentaire qui sortira ce jeudi sur la plateforme. Cette plongée dans le vestiaire argentin doit permettre de mieux comprendre comme Lionel Scaloni a réussi à mettre fin à 28 ans de disette pour son pays, qui attendait de gagner un trophée depuis la Copa America de 1993, en Equateur. Ce documentaire proposera aussi un focus sur Messi, avec des images inédites. Netflix l’a notamment filmé lors de son discours à ses coéquipiers avant la finale face au Brésil.

"Je veux vous remercier"

Un discours assez long qui montre Messi comme il apparaît rarement publiquement : un vrai leader qui sait haranguer un groupe avec des mots forts : "Je ne vais rien dire sur cette finale. Aujourd’hui, je veux juste vous remercier pour ces 45 jours ensemble. Un groupe incroyable s’est constitué. Un groupe magnifique. J’ai vraiment pris beaucoup de plaisir durant ces 45 jours où personne ne s’est plaint des voyages, de la nourriture, des hôtels, des terrains. 45 jours sans voir nos familles ! 45 jours !"

"El 'Dibu’ (Emiliano Martínez, ndlr) a été papa ! Il a été papa et il n’a pas encore pu voir sa fille! C’est la même chose pour ‘Chino’ (Lucas Martínez Quarta)! Pourquoi? Pour ce moment! Parce qu’on avait un objectif et on est tout proche de l’atteindre ! (…) Cette Copa devait se jouer en Argentine et Dieu a amené cette Copa ici! Ce sera encore plus beau. Alors soyons calmes et confiants. On va ramener cette Copa à la maison!", lance Messi, selon une retranscription du média TyC Sports. De quoi donner des frissons aux supporters argentins, encore plus à trois semaines du début du Mondial au Qatar.