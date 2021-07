Copa America: le superbe message de Neymar en hommage à Messi

Après la défaite du Brésil en finale de Copa America contre l'Argentine dans la nuit de samedi à dimanche (1-0), Neymar a rendu hommage à Lionel Messi, dans un post Instagram vibrant.

Deux rivaux mais deux amis qui s'apprécient et s'admirent. Lionel Messi et Neymar ont partagé de beaux moments de complicité samedi soir, après la victoire de l'Argentine contre le Brésil (1-0) en finale de la Copa America. Un câlin sincère, malgré les larmes du meneur de jeu du PSG, à destination de celui qui a enfin débloqué son compteur avec sa sélection.

Les deux anciens coéquipiers du Barça ont ensuite passé de longs moments ensemble dans les couloirs du Maracana, avec des images captées par les caméras argentines montrant Messi et Neymar en conversation avec Leandro Paredes, après la cérémonie de remise du trophée.

"Un grand respect pour ce qu'il a fait pour le football et surtout pour moi"

Sur Instagram ce dimanche, alors que les joueurs argentins ont rejoint le pays, Neymar a posté un beau message d'hommage au sextuple Ballon d'or. "Perdre me fait mal, c'est une chose avec laquelle je n'ai pas encore appris à vivre. Hier, après avoir perdu, je suis allé enlacer le plus grand, le meilleur de l'histoire qu'il m'a été donné de voir jouer. Mon ami, mon frère Messi, je lui ai dit "enfoiré, tu as gagné!" Je suis triste d'avoir perdu mais ce mec est génial! J'ai un grand respect pour ce qu'il a fait pour le football et surtout pour moi. JE DETESTE PERDRE! Mais profite bien de ton titre, le football t'attendait pour ce moment. Félicitations mon frère." L'histoire ne dit pas s'il lui a glissé un mot sur le PSG: après tout, Lionel Messi est sans contrat...