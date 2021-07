Copa America: Messi savoure "un bonheur incroyable" après la victoire de l’Argentine

Il n’y avait pas plus heureux que Lionel Messi samedi soir au Maracana. A 34 ans, la star de l’Argentine a triomphé en finale de la Copa America face au Brésil (1-0). Un premier titre majeur en sélection savouré comme il se doit par la Pulga.

"J’ai rêvé plusieurs fois de ce moment." Samedi, ce n’était pas un rêve mais bel et bien la réalité. Après avoir survolé la compétition en tenant sur ses épaules la sélection argentine (il termine meilleur buteur et passeur du tournoi avec 4 buts et 5 passes décisives), Lionel Messi a remporté la Copa America grâce à la victoire de l’Albiceleste en finale face au Brésil (1-0) au Maracana. Il s’agit du premier titre majeur conquis par le capitaine argentin.

"Je savais que ça allait arriver"

A 34 ans, l’ex-Barcelonais (il n’est plus sous contrat) répond enfin à ses rares détracteurs qui lui reprochaient de ne jamais triompher avec son pays. "C’est de la folie et un bonheur incroyable, a commenté Messi cité par TyC Sports. J’avais besoin d’ôter cette épine du pied pour gagner quelque chose avec l’équipe nationale. Plusieurs fois, ça a fini tristement mais je savais que ça allait arriver. Il n’y a pas de meilleur moment que celui-là."

"Ce match restera dans l’histoire"

Après avoir chaudement consolé son ami Neymar, on l’a vu passer du temps sur son smartphone, seul sur la pelouse, ému et heureux de montrer sa médaille à ses proches. Après la rencontre, il n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler que ses échecs à répétition avec l’Argentine (quatre finales perdues au Mondial 2014 et lors des Copa America 2007, 2015 et 2016) faisaient aussi très mal à sa famille avec laquelle il passait des mauvaises vacances. "Cette fois c’est différent", jubile-t-il.

Lionel Messi © AFP

A un an de la Coupe du monde 2022 au Qatar qui devrait représenter son dernier grand défi, la Pulga veut prendre le temps de savourer la portée de cette victoire. "Ce match restera dans l’histoire parce que non seulement nous sommes champions d’Amérique du Sud mais aussi parce qu’on a battu le Brésil chez lui", souligne-t-il. Un exploit qui laissera vite la place aux questions sur son avenir. Car on ne sait toujours pas quel maillot le sextuple Ballon d’Or (au passage relancé dans la course avec ce trophée) portera lors de la reprise…