Copa America: Paredes veut "rendre fou" Neymar pendant la finale Argentine-Brésil

Leandro Paredes a fait savoir qu'il avait bien l'intention de rendre "fou" Neymar, son coéquipier au PSG qui sera son adversaire le temps de la finale de la Copa America entre l'Argentine et le Brésil ce samedi soir.

Coéquipiers et bons amis au Paris Saint-Germain, Leandro Paredes et Neymar seront adversaires au Maracanã pour la finale de la Copa America entre l'Argentine et le Brésil (2h00 dans la nuit de samedi à dimanche, heure de Paris). Le premier cité, s'il a la chance d'être mis sur le terrain par Lionel Scaloni, a bien l'intention de rendre la vie dure au numéro 10 brésilien.

"Il sait que je vais le rendre fou et il me l'a dit. Il m'a aussi dit que nous allions sans doute nous battre pendant tout le match", a déclaré Leandro Paredes dans une interview au média argentin TyC Sports, selon la retanscription de Marca.

"Le marquer est très difficile"

Le milieu de l'Albiceleste a aussi pointé la difficulté de marquer un joueur comme Neymar, qui peut profiter des contacts pour obtenir des fautes. "Il faut le marquer de près, mais lui donner le moins de coups possibles", a-t-il estimé.

"Le marquer est très difficile, a ajouté Leandro Paredes. C'est impossible de se décider, vous ne savez jamais où il va aller. C'est ce qu'il se passe avec lui, mais aussi avec Leo. Même si vous les connaissez bien, ils ont quelque chose de différent. Ils vont vite dans leur tête, mais aussi physiquement".

Ce choc entre l'Argentine et le Brésil, les deux grands favoris de la Copa America, se jouera exceptionnellement avec du public (10% de la capacité de l'enceinte, soit 7.800 supporters). Le match est l'occasion pour Neymar, mais aussi pour Lionel Messi, de décrocher un premier titre majeur en sélection.