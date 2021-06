Copa América: malgré un coup franc de Messi, l’Argentine concède le nul face au Chili

L’Argentine a débuté la Copa América par un nul face au Chili ce lundi soir (1-1), à Rio de Janeiro (Brésil). Lionel Messi avait ouvert le score sur un coup franc magnifique.

Diego Maradona aurait apprécié le coup franc, en spécialiste. Mais le reste de la rencontre l’aurait sans doute agacé… Après un hommage de la Conmebol à l’idole du peuple argentin, avec une vidéo retraçant ses moments de gloire, l’Argentine a fait des débuts poussifs dans cette édition 2021 de la Copa América, concédant le nul face au Chili ce lundi (1-1), sur la pelouse en mauvais état du stade Nilton Santos de Rio de Janeiro (Brésil).

Entouré en attaque par Lautaro Martinez et Nicolas Gonzalez, au coup d’envoi, Lionel Messi a ouvert le score d’un magnifique coup franc plein axe (33e). Mais il a été le seul Argentin à faire trembler les filets, ses partenaires se montrant inefficaces malgré plusieurs occasions. "Je fais mon autocritique, j’ai beaucoup raté, a reconnu par exemple Nicolas Gonzalez, le joueur de Stuttgart. On doit être plus fin dans la finition. Je suis en colère mais content de ce qu’on a montré aujourd’hui."

Di Maria et Agüero sont entrés en fin de match

A la 57e minute, le Chili a profité d’un penalty signalé après une longue intervention de la VAR pour égaliser. Accroché dans la surface, Arturo Vidal a essayé de se faire justice-lui-même, mais le gardien de l’Albiceleste Emiliano Martinez a détourné sa frappe sur la transversale. Dans la foulée, Eduardo Vargas a été le plus prompt pour pousser le ballon dans le but. Les joueurs de Lionel Scaloni ont encore tenté de faire la différence en fin de match, avec les entrées d’Angel Di Maria et Sergio Agüero. Mais en vain…

L’Argentine devra faire mieux samedi à Brasilia face à l’Uruguay d’Edinson Cavani. "Le match était compliqué, a estimé Lionel Messi. Il nous a manqué de la tranquillité, d’avoir le contrôle du ballon et de jouer plus rapidement. Le penalty a changé le match. On voulait commencer par une victoire. Maintenant, on va affronter l'Uruguay et ça sera également compliqué. Mais il faut penser au prochain match." Avec quatre qualifiés par groupe, sur cinq équipes (*), les 8es de finale sont encore largement à la portée de l’Argentine.

(*)

Groupe A: Argentine, Bolivie, Chili, Paraguay, Uruguay

Groupe B : Brésil, Colombie, Equateur, Pérou, Venezuela