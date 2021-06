Copa America: Messi et l’Argentine domptent l’Uruguay

Passeur décisif pour Guido Rodriguez, Lionel Messi a été l'un des grands artisans de la victoire de l'Argentine contre l'Uruguay (1-0) lors de la deuxième journée de Copa America disputée dans la nuit de vendredi à samedi.

Accrochée par le Chili malgré un coup-franc magistral de Lionel Messi lors de la première journée de la Copa America, l'Argentine a cette fois décroché vendredi soir sa première victoire dans la compétition face à l'Uruguay (1-0).

Le sextuple lauréat du Ballon d'or n'a cette fois pas marqué, mais il a guidé sa sélection à un succès capital face au rival dans ce classique du Rio de La Plata disputé à Brasilia au Brésil.

Messi guide l'Argentine

Le capitaine de l'Albiceleste a parfaitement lancé son équipe face à une équipe uruguayenne emmenée notamment par le duo composé d'Edinson Cavani et Luis Suarez. Dès la 13e minute, "La Pulga" a adressé un amour de centre pour Guido Rodriguez, unique buteur de la rencontre. La star du Barça et de l'Argentine s'est également distinguée dans le jeu individuel, portant le danger dans le camp adverse par des accélérations explosives.

En face, la réponse de la Celeste s'est faite trop timide malgré la volonté des Argentins de laisser la possession à leurs rivaux pour jouer les contre. Si Edinson Cavani a bien tenté d'obtenir un penalty après un contact avec Guido Rodriguez, préféré au joueur du PSG Leandro Paredes dans l'entrejeu, l'arbitre n'a pas bronché.

Messi: "C'était important de gagner aujourd’hui"

Plus rien ne sera marqué au terme d'un match assez fermé, mais l'Argentine a assuré l'essentiel en signant sa première victoire de la compétiton. De quoi ravir Lionel Messi qui n'a pas manqué de le faire savoir au coup de sifflet final.

"Allez! C'était important de gagner aujourd’hui, s'est fendu Lionel Messi dans message posté sur les réseaux sociaux et accompagné d'une photo avec plusieurs de ses partenaires comme Angel Di Maria ou Nicolas Otamendi. Cela va nous donner la tranquillité d’esprit pour ce qui est à venir qui va rester difficile."

Si l'Argentine a signé une belle opération comptable avec cette victoire lors du choc contre l'Uruguay, la première place du groupe A n'est pas encore assurée. En quête d'un premier titre majeur en sélection, Lionel Messi dispute probablement la dernière Copa America de sa carrière. Il suffit de voir son implication sur et en-dehors du terrain pour comprendre l'ampleur de sa motivation lors de cette compétition.

Histoire de s'offrir un quart de finale plus abordable, les partenaires de Lionel Messi seraient bien inspirés de battre le Paraguay pour leur prochain match dans la nuit de lundi à mardi. Après cette défaite pour son entrée en lice, l'Uruguay n'a plus le droit à l'erreur et aura fort à faire dès lundi soir face au Chili.