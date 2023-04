Barça-Real: auteur d’un triplé, Benzema entre un peu plus dans l’histoire du Clasico

Auteur d’un triplé retentissant ce mercredi soir sur la pelouse du FC Barcelone en demi-finale retour de Coupe du Roi (0-4, 1-4 en cumulé), Karim Benzema continue d’écrire sa légende avec le Real Madrid.

Insatiable Karim Benzema. Trois jours après avoir inscrit un triplé en sept minutes en Liga contre Valladolid (6-0), l’attaquant français du Real Madrid a remis ça en faisant de nouveau trembler les filets à trois reprises ce mercredi soir en demi-finale retour de Coupe du Roi (victoire 4-0, 4-1 en cumulé).

>> Revivez Barça-Real (0-4)

En plus de mettre l’éternel rival barcelonais à genou, Benzema est encore un peu plus entré dans la légende du Clasico. Auteur de ses 14e, 15e et 16e buts dans un Real-Barça, le Ballon d’or 2022 est devenu le quatrième meilleur buteur de l’histoire de cette confrontation, derrière Lionel Messi (26), Cristiano Ronaldo (18) et Alfredo Di Stefano (18).

Du jamais-vu pour un Madrilène depuis... 1963

Benzema est également devenu le premier joueur du Real Madrid à inscrire un triplé sur la pelouse du Barça depuis… Ferenc Puskas en 1963.

Depuis le début de l’année civile, l’ancien Lyonnais est sur un petit nuage. Avec 17 buts inscrits toutes compétitions confondues en 2023, il est tout simplement le meilleur buteur des cinq grands championnats, à égalité avec Marcus Rashford.