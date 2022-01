Betis: la célébration polémique de Guardado

Andres Guardado (35 ans), milieu de terrain du Betis Séville, a célébré la qualification de son équipe aux dépens du FC Séville en imitant un jet de bouteille dans son visage pour se moquer de Joan Jordan, atteint par un projectile la veille.

Andres Guardado a brillé par son manque de décence, dimanche après la victoire du Betis Séville face au FC Séville (2-1) en Coupe d’Espagne. A l’issue de la rencontre, le milieu de terrain mexicain a célébré ce succès en se jetant une bouteille au visage avant de s’écrouler au sol. Un geste pour se moquer de Joan Jordan, joueur du FC Séville atteint au visage la veille par un projectile lancé depuis les tribunes. Cela avait entraîné l’arrêt de la rencontre, qui a finalement repris dimanche.

Des joueurs du Betis avaient accusé Jordan d’en avoir rajouté. Ils avaient aussi indiqué que Julen Lopetegui, son entraîneur, de l’avoir incité à rester au sol et à simuler. "Joan Jordan est arrivé à l’hôpital avec une tension de 16-13. Je trouve cela dommageable que d’autres footballeurs fassent ce qu’ils ont fait", a-t-il pesté.

Andres Guardado © Capture DAZN

"Que des collègues fassent ce genre de commentaires et mettent l’accent sur ça, comme vous les médias, c’est lamentable, a-t-il ajouté. On a tous une responsabilité. Après, on s’indigne quand un drame arrive. Comme quand on dit: elle a été violée parce qu’elle portait une minijupe. Soit tu ne condamnes soit tu ne condamnes pas."

L’ancien éphémère entraîneur du Real Madrid a aussi dénoncé le fait de devoir jouer le match dimanche alors que le club avait demandé le report à une date ultérieure. "Je ne comprends pas qu’on ait pu jouer aujourd’hui, alors que le joueur agressé est blessé, parce qu’il ne peut tout simplement pas jouer, a-t-il conclu. Il était possible de jouer un autre jour, de nombreuses possibilités existaient. Dans ce cas précis, la justice n’existe pas. On aurait pu ne pas se présenter sur la pelouse, je pense que la raison l'a emporté. Si tu ne te présentes pas, tu es éliminé et tu ne joues pas les prochaines coupes. Qu'aurions-nous dû faire?"