Coupe du Roi: Francfort chambre encore le Barça après la claque face au Real

L'Eintracht Francfort, qui s'était imposé au Camp Nou (2-3) la saison dernière en Ligue Europa, a de nouveau chambré le Barça après sa déroute face au Real (0-4), mercredi en demi-finale retour de la Coupe du Roi.

L'Eintracht Francfort ne lâche plus le Barça. Un an après sa victoire au Camp Nou (2-3) en quart de finale de la Ligue Europa, le club allemand s’est encore payé le club catalan après sa lourde défaite face au Real Madrid (0-4), mercredi en demi-finale retour de la Coupe du Roi. Vainqueurs 0-1 à l’aller, les Blaugranas ont lourdement chuté à domicile face à leurs grands rivaux en maillots blancs, comme ceux que portaient les joueurs de Francfort en avril 2022.

"Cette fête en blanc, on l'a déjà vue"

"Cette fête en blanc, on l'a déjà vue", a écrit le compte Twitter espagnol du club allemand. Ce même compte avait déjà chambré l’équipe de Xavi en février dernier après leur barrage aller de Ligue Europa face à Manchester United (2-2). Il avait ainsi salué la performance de Marcus Rashford, buteur et décisif sur le deuxième but des Red Devils.

Le joueur anglais portait le numéro 10 comme un certain Filip Kostic, auteur du premier but sur penalty contre le Barça la saison dernière. "Le 10 qui brille au Camp Nou... Cela s'est déjà vu!", avait charrié Francfort sur les réseaux sociaux. Le Barça avait finalement pris la porte au retour en s’inclinant à Old Trafford (2-1).

Francfort avait frappé fort à Barcelone la saison dernière en balayant les Catalans sur le terrain mais aussi dans les tribunes où 30.000 supporters allemands avaient pris place. La marée blanche avait provoqué un tollé dans les rangs du club qui avait ouvert une enquête pour déterminer les causes de cette humiliation. Ce succès en terres espagnoles avait lancé Francfort vers le titre, remporté quelques semaines plus tard en finale aux dépens des Glasgow Rangers (1-1, 5 t.a.b. 4).

L’équipe de Randal Kolo Muani signe encore une belle saison avec une sixième place en Bundesliga (à six longueurs du Top 4), une qualification en demi-finale de la Coupe d’Allemagne et un joli parcours en Ligue des champions (achevé en huitièmes de finale face à Naples).