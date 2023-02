Ligue Europa: Francfort chambre le Barça dix mois après sa démonstration au Camp Nou

L’Eintracht Francfort a chambré le Barça en marge du barrage aller de la Ligue Europa face à Manchester United (2-2) jeudi dix mois après s’être imposé au Camp Nou (2-3) lors d’une rencontre mémorable.

En attendant son huitième de finale aller de Ligue des champions contre Naples mardi (21h), Francfort s’est diverti en suivant les barrages de Ligue Europa, jeudi, dont le superbe Barça-Manchester United (2-2). Et le club allemand en a profité pour chambrer les Catalans, dix mois après sa victoire retentissante au Camp Nou (2-3) en quart de finale retour de la Ligue Europa.

"Le 10 qui brille au Camp Nou... Cela s'est déjà vu!"

Le compte Twitter de l’Eintracht a ainsi salué la grosse performance de Marcus Rashford, attaquant mancunien auteur d’un but et de la passe provoquant celui contre son camp de Jules Koundé. Le joueur anglais portait le numéro 10, comme un certain Filip Kostic, auteur du premier but sur penalty contre le Barça la saison dernière.

"Le 10 qui brille au Camp Nou... Cela s'est déjà vu!", s’est amusé Francfort dans un message écrit en espagnol pour mieux désigner la cible de ses railleries.

La victoire de Francfort à Barcelone avait particulièrement marqué les esprits puisque les fans allemands avaient envahi le Camp Nou. Ils étaient en effet plus de 15.000 présents après avoir réussi à s’offrir des billets un peu partout dans les gradins. Ce qui avait provoqué la colère du club et une enquête pour comprendre les raisons de cette humiliation à domicile sur le terrain et dans les tribunes. Quelques semaines plus tard, l’Eintracht avait remporté la Ligue Europa en battant les Glasgow Rangers (1-1, 5 t.a.b. 4) en finale.

Cette saison, le club de Randal Kolo Muani, actuellement 6e de Bundesliga à deux points du Top 4, s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en terminant deuxième de son groupe derrière Tottenham mais devant le Sporting et Marseille.

Le Barça s’est, lui, fait sortir de la Ligue des champions (3e derrière le Bayern et l’Inter) et vise désormais un succès en Ligue Europa. Il a sauvé le match nul contre Manchester United (2-2), jeudi soir au terme d’un match magnifique et grâce à deux buts de Marcos Alonso et Raphinha. Le match retour est programmé jeudi prochain (21h) à Old Trafford.