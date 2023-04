Barça-Real: Araujo recadre Vinicius après leur accrochage

Ronald Araujo, défenseur du FC Barcelone, a expliqué pourquoi il s‘était accroché avec Vinicius lors du Clasico entre le Barça et le Real (0-4), jeudi en demi-finale retour de la Coupe du Roi.

Ronald Araujo a passé une très mauvaise soirée mercredi lors de la lourde défaite du Barça face au Real (0-4) en demi-finale retour de la Coupe du Roi. Le défenseur uruguayen a subi les vagues madrilènes et les débordements de Vinicius qu’il a peiné à contenir ballon au pied en seconde période. Le Brésilien a aussi fait dégoupiller le joueur du Barça qui l’a poussé au sol (85e) après s’être accroché avec lui. A l’issue de la rencontre, il a recadré l’ailier madrilène.

"C'est un grand joueur, mais il doit se concentrer sur le jeu"

"Je me suis un peu chauffé parce qu’il parlait tout le temps aux gens, a-t-il lancé. C'est un grand joueur, mais il doit se concentrer sur le jeu. S'il ne se consacre qu'à cela, ce sera mieux. J'essaie toujours de respecter tout le monde, mais aujourd'hui je suis un peu monté en température parce qu'il n'arrêtait pas de parler aux gens, de regarder tout le monde."

Vinicius s’est aussi accroché avec Gavi, comme cela avait déjà été le cas au match aller. Les deux joueurs ont d’ailleurs été avertis (26e). Le Brésilien est souvent pris à partie sur le terrain pour ses dribbles et provocations mais aussi en tribunes où il a été victime d’insultes racistes à plusieurs reprises cette saison. Mercredi, il a ouvert le score dans les arrêts de la première période avant de délivrer une passe décisive à Karim Benzema sur le dernier but de son équipe. Il a aussi mis au supplice la défense catalane sur plusieurs accélérations.

Ronald Araujo et les Catalans se tournent désormais vers la Liga, qu’ils devraient remporter après avoir dirigé ce lourd échec. "Nous sommes tristes, a reconnu Araujo. Nous voulions viser un titre de plus, mais en seconde période, nous avons lourdement chuté. Il faut se relever aller chercher la Liga, qui est le titre le plus important. Perdre contre Madrid fait toujours mal, mais il faut récupérer. "