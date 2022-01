Coupe du Roi: la police espagnole a arrêté le lanceur de barre du derby de Séville

Deux jours après les incidents qui ont entraîné l'interruption du derby de Séville, la police espagnole a arrêté le lanceur de la barre qui a blessé Joan Jordan au stade Benito-Villamarin.

Ce lundi, la police espagnole a arrêté un homme pour trouble à l'ordre public et blessures, soupçonné d'être l'auteur présumé du jet de la barre en PVC qui a frappé le joueur du FC Séville Joan Jordán à la tête samedi dernier, obligeant l'interruption du derby lors du 8e de finale de la Coupe du Roi contre le Betis.



Selon Marca, des sources policières ont indiqué lundi que le détenu, J.C.L.E., né en 1992, a été arrêté puis relâché avec des charges en tant qu'auteur présumé de l'agression, qui a entraîné la suspension du match Betis-Séville à la 39e minute et sa reprise 17 heures plus tard, à huis clos, dimanche, au stade Benito Villamarín.

Le suspect a un casier judiciaire

Âgé de 29 ans, l'homme se trouvait dans la tribune sud du stade du Betis et a été arrêté par des agents de la Brigade provinciale d'information pour des délits présumés de trouble de l'ordre public et de blessures, et pourrait être sanctionné pour une infraction à la Loi du sport. Le suspect a été libéré avec des charges et, selon les sources, il possède un casier judiciaire pour mauvais traitements, blessures et vol avec force.

La police nationale, qui faisait partie du dispositif de sécurité du match, a ouvert une enquête. Interrompue à la 39e minutes, quelques secondes après l'égalisation de Nabil Fékir, buteur sur un corner direct, la partie s'est terminée le lendemain et c'est le Betis qui s'est imposé (2-1), non sans avoir chambré son rival historique.