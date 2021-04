Coupe du Roi: Piqué de retour pour la finale Bilbao-Barça, Dembélé remplaçant

L'Athletic Bilbao et le FC Barcelone ont rendez-vous ce samedi soir (21h30) à Séville pour la finale de la Coupe du Roi. Remis de sa blessure, Gerard Piqué signe son retour dans le onze de départ.

La Coupe du Roi est à l’honneur en ce mois d’avril. Deux semaines après avoir été dominé par la Real Sociedad (1-0) en finale de l’édition 2020, décalée de plusieurs mois en raison du contexte sanitaire, l’Athletic Bilbao veut se rattraper ce samedi (21h30) face au FC Barcelone, pour la finale de l’édition 2021. Les deux équipes ont rendez-vous à Séville, dans un stade olympique à huis clos.

Ce rendez-vous apparaît comme la meilleure chance pour le Barça de remporter son premier trophée depuis le 27 avril 2019, quand Lionel Messi et sa bande avaient été sacrés champions d'Espagne devant les Colchoneros. Battus le week-end dernier par le Real Madrid (2-1) dans le Clasico, ils restent dans la course au titre en Liga mais accusent deux points de retard sur l’Atlético et un sur le Real. "Gagner un titre, c'est important pour le club. Ce serait beau. Nous sommes deux équipes qui avons souffert pour arriver en finale. L'équipe en face est très compétitive, c'est la quatrième fois qu'on les affronte cette saison. On a gagné en Liga, ils ont gagné en Supercoupe, mais à chaque fois, ce sont des résultats serrés", a prévenu Ronald Koeman cette semaine.

Le 17 janvier, soit il y a trois mois jour pour jour, le Barça avait cédé 3-2 en prolongation en finale de la Supercoupe d'Espagne contre Bilbao. Avant de prendre sa revanche quelques jours plus tard avec une victoire au Camp Nou (2-1) en championnat. Pour cette finale de la Coupe du Roi, Lionel Messi et Antoine Griezmann animeront l’attaque blaugrana. Pourtant en grande forme ces derniers mois, Ousmane Dembélé prendra place sur le banc. Gerard Piqué, débarrassé de ses pépins physiques, évoluera dans l'axe de la défense avec Clément Lenglet et Oscar Mingueza à ses côtés. Le défenseur espagnol n'avait plus été aligné d'entrée depuis le 3 mars dernier. En face, Marcelino a décidé de miser sur un 4-4-2 avec Iñaki Williams et Raul Garcia devant.

Les équipes de départ:

La composition de l'Athletic Bilbao: Simon - De Marcos, Yeray, Martinez, Balenziaga - Berenguer, Dani Garcia, Unai Lopez, Muniain - Williams, Raul Garcia

La composition du FC Barcelone: Ter Stegen - Dest, Mingueza, Piqué, Lenglet, Alba - De Jong, Busquets, Pedri - Messi, Griezmann