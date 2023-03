Real-Barça: "Non et c’est assez évident", le Barça ne méritait pas de gagner selon Ancelotti

Carlo Ancelotti a regretté le résultat de la demi-finale aller de Coupe du Roi entre le Real Madrid et le Barça ce jeudi. L’entraîneur madrilène a estimé que son équipe méritait de l’emporter malgré la défaite (0-1) lors du Clasico face au rival catalan.

Quand ce n’est pas Thibaut Courtois…c’est le Mister. Carlo Ancelotti a jugé injuste la défaite du Real Madrid ce jeudi à domicile (0-1) lors de la demi-finale aller de Coupe du Roi contre le Barça. L’entraîneur de l’équipe merengue a apprécié la performance globale de ses joueurs mais pas le résultat. A ses yeux, le Real méritait de l’emporter lors du Clasico.

"[Barcelone a-t-il mérité de gagner ce soir?] Non et c'est assez évident. Ils n'ont pratiquement pas eu d'occasions, a regretté le technicien italien du Real face à la presse et cité par AS. Je pense que cela a été l'un de nos meilleurs matchs défensivement de toute la saison."

>> Real-Barça (0-1)

Ancelotti optimiste pour le retour au Camp Nou

Carlo Ancelotti a ensuite rappelé l’intense domination du Real avec près de 60% de possession. Selon lui, il a manqué un brin d’efficacité à la finition pour signer une grosse victoire.

"C'était un bon match, intense, pressant... et le Barça n'avait que 40% du ballon. Nous avons bien fait, mais il nous manquait quelque chose de plus dans le dernier tiers du terrain, a encore analysé le coach du club de la capitale. […] Le match correspondait à ce que nous voulions faire et donne confiance pour le retour. Pour les remonter, nous devons répéter cela à Barcelone."

Et Carlo Ancelotti de préciser, toujours lors de cette conférence de presse, avant le match retour: "Si nous répétons cette intensité, nous aurons des occasions. Je ne pense pas que Barcelone va répéter une telle performance défensive au Camp Nou."

De grosses semaines attendent le Real Madrid avec un déplacement sur la pelouse du Betis puis la réception de l’Espanyol en Liga, les 5 et 11 mars. Viendra ensuite le temps des grands rendez-vous avec le huitième de finale retour de Ligue des champions contre Liverpool (victoire 5-2 à l’aller à Anfield) puis, seulement quatre jours plus tard, un nouveau Clasico contre le Barça.