Real-Barça: Sébastien Devillaz, l’autre Français du Real Madrid

Soir de Clasico ce jeudi soir en demi-finale aller de Coupe du roi. Arrivé au Real Madrid en juillet 2021, le Français Sébastien Devillaz est l’un des hommes de l’ombre du vainqueur de la Ligue des champions. Et s’est déjà constitué un beau palmarès depuis son arrivée au sein du staff de Carlo Ancelotti.

Son nom ne ne dit peut-être rien au grand public voire à certains supporters du Real Madrid. Il fait pourtant partie des cinq Français du club merengue. Avec Karim Benzema, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, Sébastien Devillaz est lui aussi un membre de la Maison Blanche, mais côté staff.

Préparateur physique depuis 2011, il travaille en étroite collaboration avec Antonio Pintus, chef du secteur physique du Real Madrid et référence en termes de travail foncier dans le monde du football.

>> Real-Liverpool, Ligue des champions, c'est le 15 mars sur RMC Sport

Un palmarès conséquent

A 33 ans, le Haut-Savoyard a déjà pas mal voyagé. Passé par l’OM, Evian TG, Alanyaspor (Turquie) et Lausanne (Suisse), il est arrivé au Real Madrid en juillet 2021, contacté par Antonio Pintus. Chez les Merengue, Sébastien Devillaz, avec deux autres préparateurs italien et espagnol, s’occupe au quotidien du physique des joueurs de l’équipe première, de l’activation au travail en salle en passant par l’analyse de leur état de forme.

"A mon arrivée à Lausanne, il m’a beaucoup aidé dans mon développement physique. C’est quelqu’un de passionné, avec beaucoup de compétences et qui donne beaucoup de son temps. Cela ne m’étonne pas de le voir là où il est aujourd’hui," se souvient Mickael Nanizayamo, défenseur au FC Lausanne Sport, pour RMC Sport.

Un travail de l’ombre mis en lumière grâce aux résultats du club. Depuis 2021, Le Real Madrid a gagné à peu près tout sur les trophées possibles: Liga, Supercoupe d’Espagne, Ligue des champions, Supercoupe d’Europe et Coupe du monde des clubs.

Calendrier chargé pour le Real

Toujours en course pour le titre en championnat malgré sept points de retard sur le FC Barcelone, et en ballotage très favorable en Ligue des champions face à Liverpool (Victoire 2-5 à l’aller, retour le 15 mars sur RMC Sport 1) les joueurs madrilènes, invaincus depuis six matchs toutes compétitions confondues, ont entamé depuis une semaine une période cruciale pour la suite de leur saison.

Après le huitième aller en C1 face à Liverpool, le derby contre l’Atlético en Liga (1-1) et la demi-finale aller de Coupe du Roi contre Barcelone ce jeudi, le Real enchaînera face au Betis et à l’Espanyol en championnat, puis contre Liverpool pour le huitième retour contre Liverpool et la demie retour contre Barcelone. Avec un calendrier aussi chargé, nul doute que le travail du staff espagnol et de Sébastien Devillaz sera crucial dans la réussite de Real Madrid.