Real Madrid: Ancelotti recadre Rodrygo, mécontent de sortir contre Villarreal

Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, a rappelé à l’ordre son ailier Rodrygo, jeudi au moment de son remplacement lors du 8e de finale de Coupe du Roi sur le terrain de Villarreal (2-3).

Rodrygo (22 ans) s’est fait tirer les oreilles au moment de quitter le terrain, jeudi lors du 8e de finale de Coupe du Roi entre Villarreal et le Real Madrid (2-3). L’ailier brésilien du Real n’a pas apprécié d’être remplacé dès la 56e minute par Marco Asensio alors que son équipe était menée 2-0. Il s’est dirigé directement sur le banc sans saluer son entraîneur Carlo Ancelotti. Et ce dernier le lui a fait remarquer quelques instants plus tard en se dirigeant vers le siège où le joueur avait pris place. Il l’a sermonné pendant plusieurs secondes en pointant son doigt à plusieurs reprises en sa direction.

"Tu dois me saluer"

Selon les images captées par la chaîne Movistar+, Ancelotti aurait lancé au joueur: "Tu dois me saluer." L’ancien entraîneur du PSG ne s’est pas étendu sur cette scène à l’issue de la rencontre. Il l’a joué diplomate en expliquant avoir sorti le Brésilien par précaution. "C’est oublié, a-t-il confié à Movistar+. Pour moi, ce n’est rien. Il avait une petite blessure, il était un peu gêné (musculairement) et j’ai préféré ne pas prendre de risque parce que nous sommes à un moment de la saison où il y a des blessures. Et ça n’avait pas de sens de prendre des risques."

La sortie de Rodrygo a finalement coïncidé avec le moment où le Real a complètement renversé la rencontre. Quelques instants après son remplacement, Vinicius Junior a réduit l’écart (57e) avant qu’Eder Militao n’égalise (59e). Le Real Madrid s’est finalement imposé sur un but de Dani Ceballos (86e) à la réception d’une passe décisive de Marco Asensio, celui qui avait remplacé Rodrygo.

Le Real a ainsi un peu repoussé la crise qui couve actuellement après la défaite face au FC Barcelone (1-3) en finale de la Supercoupe d’Espagne et celle concédée en championnat sur le terrain de Villarreal (2-1). Les Merengue ont rendez-vous dimanche à Bilbao pour affronter l’Athletic (21h, 18e journée de Liga). Le Real est actuellement deuxième à trois longueurs du Barça, leader.