Real: "Le Karim de l'an dernier aurait marqué un ou deux buts de plus", Courtois en attend plus de Benzema

S'il a salué le retour victorieux de Karim Benzema, auteur d'un doublé pour permettre au Real Madrid de venir à bout de Valladolid (2-0) vendredi, Thibaut Courtois estime que l'attaquant français peut faire encore mieux.

Il n’avait plus joué en compétition officielle depuis le 2 novembre et un succès face au Celtic (5-1) en Ligue des champions. De retour sur les terrains après la blessure qui l'a privé de la Coupe du monde au Qatar, Karim Benzema a offert la victoire au Real Madrid vendredi à Valladolid (2-0) à l’occasion de la 15e journée de Liga.

Un succès pour permettre à son club de se hisser provisoirement en tête du classement avec un point d'avance sur le Barça, qui reçoit son voisin de l'Espanyol samedi (14h). A José Zorrilla, au cours d’une partie longtemps pauvre en occasions, c’est le Français qui a délivré les siens sur penalty (83e) après une main de Javi Sanchez dans la surface, avant de faire le break sur un centre d’Eduardo Camavinga (89e).

"C'est bien pour sa confiance"

Ses 6e et 7e buts de la saison en championnat, lui qui n’avait plus marqué depuis le 19 octobre à Elche (succès 3-0). "Je savais qu'il pouvait être important aujourd'hui et il l'a été. Je le sens très en confiance, les buts vont lui faire du bien, et je crois qu'en deuxième partie de saison, on verra un Karim différent de celui de la première moitié", a réagi Carlo Ancelotti en conférence de presse d'après-match. Thibaut Courtois a aussi salué la prestation de son capitaine... tout en se montrant très exigeant avec lui.

"C'est une victoire importante et c'est bien de ne pas avoir pris de but. Les deux clubs ont bien joué. C'est Karim qui nous a sauvé le match. Le Karim de l'an dernier aurait marqué un ou deux buts de plus, mais bon, il va bien, il lui manquait juste un peu de rythme. Pour sa confiance, c'est bien de mettre deux buts", a lancé le portier belge, qui a lui aussi brillé avec deux parades magistrales.

Le Real enchaînera mercredi en Coupe du Roi contre Cacereno, en 16es de finale, avant un nouveau déplacement à Villarreal, samedi prochain, en Liga.