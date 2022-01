Real Madrid: Benzema absent en Coupe du Roi

Buteur dimanche lors de la victoire du Real Madrid en Supercoupe d'Espagne, Karim Benzema ne sera pas du déplacement à Elche jeudi en huitième de finale de Coupe du Roi. Le Français est laissé au repos par Carlo Ancelotti.

Du repos bien mérité. Particulièrement sollicité depuis le début de la saison, Karim Benzema va pouvoir souffler un peu. Carlo Ancelotti a décidé de ne pas le convoquer pour le huitième de finale de Coupe du Roi programmé ce jeudi face à Elche (19h). Le Français, quatrième joueur de champ le plus utilisé au Real Madrid (derrière Eder Militao, David Alaba et Casemiro), et déjà auteur de 24 buts en 27 apparitions, avait déjà été dispensé du tour précédent.

C’est l’ancien Lyonnais Mariano Diaz qui avait démarré à sa place face au modeste club d'Alcoyano (D3), en seizièmes de finale (3-1). Cette fois, Ancelotti pourrait chercher à relancer le Serbe Luka Jovic, dont le dernier match remonte au 22 décembre. En l’absence de Thibaut Courtois, annoncé "souffrant" par un Ancelotti peu bavard sur le sujet, le jeune portier ukrainien Andriy Lunin (22 ans) devrait aussi avoir une belle occasion de prouver sa valeur.

Bale convoqué

Gareth Bale (3 apparitions cette saison en club) et Eden Hazard (remplaçant lors des trois derniers matchs de son équipe) font aussi partie du groupe du Real, qui aborde ce déplacement à Elche en pleine confiance après avoir remporté dimanche dernier la Supercoupe d'Espagne face à Bilbao (2-0). "La Coupe du Roi est une compétition qui nous passionne. Nous sommes prêts et nous devons l'être. Il faut être prudent, bien jouer et gagner", a martelé Ancelotti ce mercredi en conférence de presse.

Après cette parenthèse liée aux Coupes, le Real retrouvera la Liga dimanche, toujours face à Elche, à l'occasion de la 22e journée de Liga.