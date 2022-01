FIFA The Best: le conseiller de Benzema dénonce "un manque de respect contre le football"

L’absence de Karim Benzema du onze de l’année 2021 aux trophées FIFA The Best fait bondir le conseiller de l’attaquant du Real Madrid qui dénonce " un manque de respect au football ".

Une attaque de quatre joueurs, sans Karim Benzema. Le onze de l’année 2021 des trophées FIFA The Best a surpris l’entourage de l’attaquant français, snobé malgré une année exceptionnelle. Les capitaines et sélectionneurs lui ont préféré Robert Lewandowski, Erling Haaland mais aussi Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, pourtant moins brillants que les saisons précédentes. Karim Djazizri, conseiller de l’ancien buteur de l’OL, a fustigé ces votes dans un message sur Twitter.

"On sait que le foot est le cadet des soucis de la FIFA"

"Ne pas mettre Benzema dans le onze de l’année est un manque de respect au football mais on sait que le foot c’est le cadet des soucis de la FIFA et ça depuis un bon moment", a-t-il lâché.

Les 45 buts du Français (club et sélection comprises) et son influence énorme sur le jeu offensif du Real Madrid n’ont visiblement pas suffi à convaincre les votants. Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, a tout de même apporté sa voix à Benzema, récent quatrième du dernier Ballon d’Or.

Son coéquipier en équipe de France, Kylian Mbappé, est l’autre grand oublié de ce onze malgré ses 52 buts en 67 rencontres. Ce n’est pas la seule incongruité de cette composition d’équipe dont le gardien est l’Italien Gianluigi Donnarumma (Italie, AC Milan puis PSG) alors qu’Edouard Mendy (Sénégal, Chelsea) a obtenu le trophée de meilleur gardien de l’année.

Ce onze The Best est disposé en un étonnant 3-3-4 avec la présence d’un Français dans l’entrejeu: N’Golo Kanté (Chelsea). Il est entouré de Jorginho (Italie, Chelsea) et Kevin De Bruyne (Belgique, Manchester City). La défense est composée par David Alaba (Autriche, Bayern Munich et Real Madrid), Leonardo Bonucci (Italie, Juventus) et Ruben Dias (Portugal, Manchester City).