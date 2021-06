Coronavirus: l'État débloque 100 millions d'euros d'aide pour les clubs professionnels

Présente dans les travées de Roland-Garros, Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports, a annoncé le déblocage d'une nouvelle aide de 100 millions d'euros pour tous les clubs professionnels.

Une aide complémentaire, de 100 millions d'euros, va être débloquée par le gouvernement pour les clubs sportifs professionnels. Roxana Maracineanu, la ministre déléguée aux Sports, l'a annoncé mercredi, au cours d'un déplacement à Roland-Garros avec son ministre de tutelle Jean-Michel Blanquer. Cette enveloppe devra être votée par les députés dans le projet de loi de finances rectificative.

"Nous sommes encore une fois aux côtés des clubs amateurs, mais aussi des clubs profesisonnels", a déclaré Roxana Maracineanu. Avant d'expliquer que ce montant concernerait aussi bien les clubs professionnels féminins que masculins, toutes disciplines confondues.

"Ce sera une aide supplémentaire pour les clubs, a repris l'ancienne nageuse. On sait très bien que les droits TV sont une source de revenus essentiels même si, avec le sport professionnel, nous démarrons une réflexion sur le modèle économique de tous ces clubs et le modèle du sport français en général".

107 millions débloqués l'an dernier

À l'automne 2020, après la mise en place de jauges limites, puis de huis clos dans les enceintes sportives, une aide de 107 millions d'euros avait déjà été distribuée et ventilée entre différentes disciplines (48 millions pour le foot, 40 pour le rugby, 4 pour le hand, basket et volley et 15 millions pour les organiseurs de grands évènement).

En outre, Emmanuel Macron a présenté en mai le "Pass Sport" promis en novembre, une aide de 50 euros par enfant pour participer aux frais d'inscription dans un club. Elle sera disponible à la rentrée pour tous les enfants éligibles à l'allocation de rentrée scolaire, soit 5,2 millions d'enfants, ainsi qu'à ceux qui perçoivent l'allocation d'éducation pour enfant handicapé. Au total, près de 5,4 millions d'enfants et trois millions de familles pourront en bénéficier.