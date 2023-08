Coupe arabe des clubs champions: le nouveau but de Ronaldo qui qualifie Al-Nassr, Mané a fait ses débuts

Auteur de l’égalisation en fin de match face aux Egyptiens de Zamalek (1-1) jeudi en Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo a permis à Al-Nassr de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe arabe des clubs champions.

En forme CR7. Après avoir fait trembler les filets face au club tunisien de Monastir (4-1) lundi, Cristiano Ronaldo a de nouveau marqué jeudi, cette fois face aux Egyptiens de Zamalek.

D’une magnifique tête, le Portugais a arraché l’égalisation en toute fin de match (1-1). Un but capital qui permet à Al-Nassr de valider son ticket pour les quarts de finale de la Coupe arabe des clubs champions, une compétition organisée par l’union des fédérations arabes de football (UAFA) et non reconnue par la Fifa.

Mané fait ses premiers pas avec Al-Nassr, Fofana titulaire

La rencontre a également été marquée par les grands débuts de Sadio Mané. Le Sénégalais est entré en deuxième période sans se montrer décisif. Poussé vers la sortie par le Bayern, l’attaquant sénégalais s’était officiellement engagé avec le club saoudien mardi.

Seko Fofana était titulaire au milieu de terrain aux côtés de Marcelo Brozovic. Al-Nassr briguera une place en demi-finale dimanche face au club marocain du Raja Casablanca.