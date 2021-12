Coupe Arabe en direct: Tunisie-Egypte pour une place en finale, en attendant l’Algérie

L'Algérie et l'Égypte, victorieuses samedi du Maroc et la Jordanie, affrontent respectivement le Qatar (20h) et la Tunisie (16h) lors des demi-finales de la Coupe arabe de football, ce mercredi. Deux matches à ne surtout pas manquer grâce à notre direct commenté.

les compos Les deux 11 sont tombés sur le site de la FIFA On note dans le cage tunisienne l'ancien Niçois Mouez Hassen et pour animer l'attaque des Aigles de Carthage le joueur de Manchester United Hannibal Mejbri, qui avait expliqué sur RMC Sport l'année dernière son choix de jouer pour la Tunisie. Tunisie : Hassen - Dräger, Ifa, Meriah, Ben Hmida - Chalali, Talbi, Sassi - Mejbri, Jaziri, Msakni Égypte : El Shenawy - Tawfik, Hegazy, El Wensh, El Fotouh - El Soleya, Fathi - Zizo, Magdi Kafsha, Faisal - Hamdy Bonjour à toutes et à tous Qui du Qatar ou de l’Algérie ira en finale de la Coupe Arabe ? La réponse sera connue dans la soirée, à l’issue de la deuxième demi-finale dont le coup d’envoi sera donné à 20h, au stade Al Thumama de Doha, au Qatar, En attendant, les Aigles de Carthage tunisiens s’apprêtent à défier l’Egypte dans la première des deux rencontres, ce mercredi. Le coup d'envoi est prévu à 16h. Demi-finales de la Coupe Arabe Mercredi 15 décembre Tunisie-Egypte (16h), sur la chaîne YouTube de la FIFA Qatar-Algérie (20h), sur la chaîne YouTube de la FIFA