Coupe Arabe: l'Algérie vient à bout de la Tunisie et décroche son premier titre dans la compétition

L'Algérie a trouvé la faille en prolongation face à la Tunisie (2-0) ce samedi, en finale de la Coupe Arabe, qu'elle remporte pour la première fois depuis 1963.

La finale 100% maghrébine entre la Tunisie et l’Algérie a tourné à l’avantage des Fennecs (2-0), sacrés samedi soir au terme des prolongations. L’Algérie tient son premier triomphe dans la compétition depuis que la Coupe Arabe existe, c'est -à -dire depuis 1963, et une première édition remportée alors par la Tunisie.

Les Fennecs, champions d’Afrique en titre, ont justement disposé in extremis des Aigles de Carthage en finale à l’issue d’une rencontre assez fermée dans l'ensemble, conclue par une prolongation à suspense. Les deux équipes se retrouvaient en finale samedi dans la petite ville côtière d’Al-Khor, amputées de la plupart de leur star, comme depuis le début de la compétition.

L’Algérie, qui sera restée invaincue jusqu’au bout, a dû composer sans le milieu offensif de Manchester City Riyad Mahrez, son atout offensif n°1, tandis que la Tunisie était privée de l’attaquant de Saint-Etienne Wahbi Khazri. Les Aigles de Carthage ont été tout près de frapper les premiers, mais la belle tête de Msakni heurtait la barre de Mbolhi (15e).

Brahimi porte l'estocade

L’Algérie réagissait au cours d’une première période plutôt rythmée (19 tirs pour l'Algérie, contre 17 pour la Tunisie dans ce match) avec une énorme occasion à mettre au profit de Meziani, servi par Bounedjah dans les six mètres. L’Algérie était à deux doigts d’ouvrir le score, mais Tayeb Meziani échouait complètement dans sa tentative, seul face au but vide. Il était pourtant parvenu à couper la trajectoire du ballon juste devant le gardien, sans toutefois parvenir à régler la mire.

Un énorme raté qui ne prêtait pas à conséquence pour l’Algérie dans ce match longtemps indécis, puisque les Fennecs trouvaient finalement la faille par l’intermédiaire de Sayoud, d’une superbe frappe dans le temps additionnel (99e), après un joli mouvement, soigné, magnifié par la jolie déviation de Bounedjah pour son coéquipier.

Yacine Brahimi enterrait les derniers espoirs tunisiens sur l’ultime action de ce match. Resté aux avants-postes, sur un corner où la Tunisie jouait son va-tout dans le temps additionnel, l’ancien de Porto, désigné meilleur joueur de la compétition, n’a eu aucun mal à pousser le ballon au fond des filets d’un but déserté. Le peuple algérien pouvait exulter. L'Algérie succède au Maroc au palmarès de l'épreuve, et renforce sa suprématie sur le football africain à quelques mois de la CAN.