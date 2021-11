Manchester City-PSG: les images de l’accrochage très tendu entre Neymar et Mahrez

Le choc de Ligue des champions remporté par Manchester City aux dépens du PSG (2-1) mercredi soir à l’Etihad Stadium a été tendu à l’image d’un échange musclé entre Riyad Mahrez et Neymar, capté par RMC Sport.

Il y avait de la tension mercredi soir à l’Etihad Stadium. Théâtre du choc de la 5eme journée de la Ligue des champions entre Manchester City et le Paris Saint-Germain (2-1), le stade des Skyblues a vu les 22 acteurs se disputer la première place du groupe. Plus forts, ce sont les Skyblues qui se sont logiquement imposés après avoir été menés au score après un but de Kylian Mbappé. Cette rencontre, très disputée, a aussi été marquée par quelques duels musclés. Ce fut notamment le cas entre Riyad Mahrez et Neymar.

"Fils de p…"

En deuxième période, l’Algérien et le Brésilien se sont accrochés verbalement après que le joueur de City a essuyé les crampons de son adversaire puis pris un gros tampon de Leandro Paredes. Sur des images exclusives de RMC Sport issue du film du match, on peut voir les deux stars s’invectiver et même s’insulter avec virulence. "Fils de p…", lâche Mahrez à Neymar. "Ney, tu m’as touché le pied", poursuit le champion d’Afrique algérien, calmé par Marquinhos. Pas de quoi tempérer l'humeur, plutôt mauvaise du Brésilien. Car Neymar s’est aussi rapproché de son adversaire avant de le bousculer. Un geste que Mahrez a pris à la rigolade.