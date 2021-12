Coupe Arabe: les supporters de Qatar-Algérie et Tunisie-Egypte interdits de Champs-Elysées

Selon L’Equipe, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a délivré un arrêté pour interdire la présence des supporters des équipes engagées en demi-finales de la Coupe Arabe sur les Champs-Elysées ce mercredi. Des débordements avaient été déplorés après Maroc-Algérie.

En cas de qualification pour la finale de la Coupe Arabe 2021, les supporters de l’Algérie présents à Paris et en Ile-de-France devront trouver un autre lieu de célébrations que les Champs-Elysées. L’Equipe annonce que le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a pris un arrêté visant à éviter les débordements autour des rencontres de la Coupe Arabe. Une décision motivée par les heurts ayant suivi le quart de finale entre le Maroc et l’Algérie samedi dernier.

L’arrêté fait ainsi référence aux "incidents survenus sur l'avenue des Champs-Elysées le samedi 11 décembre 2021, à l'occasion du match opposant les équipes du Maroc et de l'Algérie [...], que 200 supporters algériens de football se sont rassemblés sur les hauts de l'avenue des Champs-Elysées, à hauteur de l'accès Friedland, de la station Charles de Gaulle Étoile, qu'ils ont envahi les voies de circulation en arborant des drapeaux algériens et qu'ils ont envoyé des projectiles, des fumigènes et des mortiers en direction des forces de l'ordre."

Une interdiction jusqu’à 1 heure du matin

L’arrêté pris ce mercredi a débuté à 16h et sera étendu jusqu’à cette nuit, soit jeudi à 1 heure. Il interdit aux supporters des équipes présentes lors des demi-finales de la Coupe Arabe 2021 (la Tunisie, l’Egypte, l’Algérie et le Qatar) de manifester sur et aux abords des Champs-Elysées durant la période donnée.

"Dans le périmètre mentionné (autour des Champs-Elysées), la présence des personnes se prévalant de la qualité de supporter des équipes de football d'Algérie, d'Égypte, du Qatar et de Tunisie ou se comportant comme tel est interdite", indique l’arrêté qui motive sa décision également par les heurts observés en juillet 2019 après la victoire de l’Algérie en demi-finale de la CAN face au Nigeria. Sur le plan sportif, la Tunisie a déjà décroché sa qualification pour la finale en disposant de l'Egypte (1-0).