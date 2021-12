Coupe arabe: un choc Maroc-Algérie en quarts

Tenue en échec par l’Egypte (1-1) lors de son dernier match de groupe, l’Algérie défiera le Maroc pour un choc bouillant, samedi en quarts de finale de la Coupe arabe actuellement organisée par la Fifa au Qatar.

Les quarts de finale de la Coupe arabe donneront lieu à de bouillantes affiches ce week-end. Déjà qualifiées pour le tour suivant, l’Algérie et l’Egypte (1-1) n’ont pas réussi à se départager lors du match au sommet du groupe D, mardi. Mohamed Tougai (20e) avait ouvert le score avant qu’Amro Elsoulia (60e) n’égalise en deuxième période. Malgré une égalité parfaite (même nombre de points, même différence, même nombre de buts inscrits), ce résultat offre la première place du groupe à l’Egypte au nom de cartons jaunes moins élevé.

Les Pharaons, privés de leurs stars comme Mohamed Salah, affronteront donc la Jordanie, samedi en quarts de finale (16h). Avec sa deuxième place, l’Algérie devra croiser la route de son voisin, le Maroc, pour une affiche très chaude quelques heures plus tard (20h).

Le prochain tour offrira aussi un match entre les deux voisins rivaux, le Qatar, pays organisateur de la compétition et de la prochaine Coupe du monde, et les Emirats arabes unis. La rencontre est programmée vendredi (20h). Elle aura lieu après le premier quart de finale opposant la Tunisie à Oman.

La Coupe arabe est organisée par la Fifa comme une sorte de répétition générale un an avant la Coupe du monde. Malgré l’absence des stars européennes des sélections, la compétition accueille un joli casting (avec des joueurs comme Yacine Brahimi ou Baghdad Bounedjah). Le tournoi se déroule dans six des huit stades qui accueilleront des matches du Mondial 2022. Avec une finale le jour de la fête nationale, le 18 décembre, un an jour pour jour avant la finale du Mondial.

Le tableau final de la Coupe Arabe

Quarts de finale

Vendredi 10 décembre

16h: Tunisie - Oman

20h: Qatar - Emirats arabes unis

Samedi 11 décembre

16h: Egypte - Jordanie

20h: Maroc - Algérie

Demi-finales

Mercredi 15 décembre

16h: Tunisie ou Oman - Egypte ou Jordanie

20h: Qatar ou Emirats arabes unis - Maroc ou Algérie