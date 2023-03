Algérie: "J'ai senti que je n’avais pas fait le choix qui me convenait avec les Bleus", Aouar justifie son choix de rejoindre les Fennecs

Dans un entretien accordé jeudi à la Fédération algérienne de football, le meneur de l’OL, Houssem Aouar, explique pourquoi il a dit oui à la sélection algérienne. Et revient brièvement sur son choix de ne plus briguer une place en équipe de France.

L’énorme carton des Bleus contre l’Ukraine (7-1) au mois d’octobre 2020 restera comme la seule et unique sélection de Houssem Aouar avec l’équipe de France. A 24 ans, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais a décidé de défendre les couleurs de l’Algérie. Une décision mûrement réfléchie : "J’ai une grande partie de moi qui est française, je suis né et j’ai grandi ici mais j’ai aussi une grande partie qui est algérienne en raison de mes origines et de la façon dont j’ai été éduqué à la maison. Mes liens avec l’Algérie sont très forts", a-t-il confié sur la chaine de la Fédération algérienne (FAF).

"Un signe du destin"

Si les Fennecs draguent Aouar depuis longtemps, tout s’est accéléré l’été dernier en Algérie. "J’ai été en vacances et j’ai reçu un appel du président (Djahid Zefizef) qui m’a fait part de son envie à lui et au coach (Djamel Belmadi) que je rejoigne la sélection. Pour être honnête, c’est une idée qui me trottait depuis très longtemps dans la tête. Je ne me voyais pas faire la démarche moi-même car j’avais peur que ce soit perçu comme de l’opportunisme. Le coach et le président m’ont tendu la main. J’y ai vu comme un signe du destin. J’ai vu que j’avais une deuxième chance et j’ai sauté dessus car c’est quelque chose qu’il ne faut pas rater."

L'Algérie face au Niger en mars

Désireux de s’imposer avec les doubles champions d’Afrique (1990, 2019), Aouar désormais focalisé à 100% sur l'Algérie mais il est tout de même brièvement revenu sur sa très courte carrière internationale avec le maillot bleu : "En rejoignant l’équipe de France, j’ai senti un regret, que je n’avais pas fait le choix qui me convenait", a reconnu le Lyonnais. Djamel Belmadi dévoilera dimanche la liste des joueurs appelés pour les deux matchs face au Niger (les 23 et 27 mars à Alger et Tunis) dans le cadre des éliminatoires de la prochaine CAN, organisée en janvier 2024 en Côte d'Ivoire.