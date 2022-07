Algérie: Delort proche d’un retour chez les Fennecs

Dans un entretien à Nice-Matin, l’attaquant du Gym Andy Delort annonce qu’il s’est entretenu avec les sélectionneur de l’Algérie Djamel Belmadi en vue d’un retour en sélection.

Sa dernière sélection avec les Fennecs remonte au mois de septembre dernier. Andy Delort n’a plus porté le maillot de l’Algérie depuis un match face à Djibouti dans les cadres des qualifications pour la Coupe du monde 2022.

Après avoir souhaité faire une pause pour se concentrer sur Nice, son nouveau club, le joueur aux 11 capes (deux buts) avait vu son horizon bouché, Djamel Belmadi s’opposant à son retour, notamment lors de la dernière CAN. "Quand tout est réglé, le monsieur revient comme une petite mariée", avait notamment allumé le sélectionneur de l'Algérie sur l'antenne de RMC.

"Je suis de nouveau à sa disposition"

Aujourd’hui, la relation entre les deux hommes est plus apaisée et un retour en sélection semble à nouveau envisageable. C’est du moins ce qu’affirme Andy Delort vendredi à Nice-Matin: "On a discuté avec le sélectionneur, annonce le Niçois. C'était nécessaire. Je suis de nouveau à sa disposition. Je saurai bientôt si je vais retrouver les autres Niçois (Atal, Boudaoui, Brahimi)."

Sans Andy Delort, l'Algérie n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar. Les Fennecs ont débuté leurs éliminatoires pour la prochaines CAN (décalée en février 2024) par deux victoires.