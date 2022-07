CAN: la prochaine Coupe d'Afrique des nations repoussée à l'hiver 2024

La prochaine Coupe d’Afrique des nations prévue à l'été 2023 en Côte d'Ivoire aura lieu en janvier et février 2024, a annoncé la Confédération africaine de football ce dimanche à Rabat. Une décision prise en raison des conditions climatiques à cette période de l'année.

Lors de la réunion du Comité Exécutif de la Coupe d'Afrique des Nations ce dimanche, il a été décidé que la prochaine édition de la CAN prévue du 23 juin au 23 juillet 2023 en Côte d'Ivoire aura finalement lieu en janvier et février 2024. Le président de la CAF Patrice Motsepe a mis en avant le climat afin d’expliquer le report d’un an de la compétition africaine.

Un report en raison de la saison des pluies

Ce report était déjà évoqué depuis plusieurs jours par le comité. L'incertitude sur les conditions climatiques sur cette période de l'année, mise en avant par les terribles pluies diluviennes qui ont frappé le futur pays hôte ces dernières semaines, a poussé l'instance à décaler officiellement la compétition. Une décision prise alors même que la CAF avait voulu décaler la CAN en été afin de faciliter la présence des internationaux, souvent freinés par leurs clubs en hiver.

Mais le report était l'unique solution, statuant qu'organiser la compétition en pleine saison des pluies n'était pas une bonne idée. Et avec la Coupe du monde au Qatar prévue fin 2022 (21 novembre au 18 décembre), il était impossible donc d’avancer la Coupe d’Afrique des nations à janvier-février 2023. Une décision qui remet en cause le calendrier des qualifications à cette CAN, alors que celles-ci ont déjà commencé.

Une Super Ligue africaine

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a également annoncé ce dimanche que la Super Ligue africaine débutera en août 2023, avec des équipes à déterminer et trois poules. L’édition 2022-2023 sera donc la dernière de la Ligue des champions africaine. La Champions League et la Confederation CAF seront toujours maintenues dans un système à élimination directe.