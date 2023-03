Equipe de France: Aouar lâche les Bleus et choisit officiellement l'Algérie

Houssem Aouar a officialisé ce jeudi son changement de nationalité sportive. Malgré une sélection avec l'équipe de France en amical, le milieu offensif de l'OL a décidé de porter les couleurs de l'Algérie à l'avenir.

La nouvelle s'ébruitait en coulisses depuis quelques jours. C'est désormais officiel et confirmé par le principal intéressé. Houssem Aouar a choisi de représenter l'Algérie. Le milieu de terrain lyonnais compte pourtant une sélection avec les Bleus en amical, en octobre 2020 face à l'Ukraine (7-1). Une cape en équipe de France qui ne l'empêche donc pas de rejoindre les Fennecs.

"Vive l'Agérie", a publié le Lyonnais de 24 dans un message posté sur les réseaux sociaux ce jeudi. Le tout accompagné d'un montage de lui avec le maillot de la sélection maghrébine.

Aouar bientôt appelé par Belmadi?

A l'image du jeune latéral nantais Jaouen Hadjam, pré-convoqué avec les Espoirs de Sylvain Ripoll ainsi que par les Fennecs, Houssem Aouar a donc répondu favorablement à la FAF.

Les deux binationaux pourront ainsi figurer dans la liste des joueurs algériens sélectionnés par Djamel Belmadi pour la double confrontation face au Niger (23 et 27 mars) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2023.

Aouar regrette d'avoir joué pour la France

Houssem Aouar a ensuite justifié son choix auprès de la chaîne Youtube de la Fédération algérienne de football. Contacté par la FAF à l'été 2022, le néo-international algérien a accepté la proposition.

"Je peux comprendre certaines pensées. Ce n'est pas un choix par défaut. J'ai encore de nombreuses années devant moi. J'aurai pu attendre mais là non, a a lancé le nouveau joueur des Fennecs. [...] C'est un choix du cœur. C'est un signe du destin. Je vais démontrer ce que je sais faire sur le terrain."

Et de préciser sur son passage chez les Bleus: "Pour être honnête, une fois mon choix de rejoindre l'équipe de France, j'ai ressenti tout simplement un regret. Pour ma part, je n'avais pas fait le choix qui me convenait. Mais je ne me voyais pas faire le premier pas (vers l'Algérie) parce que cela allait me faire passer pour quelqu'un d'opportuniste."