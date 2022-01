Algérie: l’échange lunaire entre Belmadi et un journaliste à la CAN sur la météo en Afrique

Djamel Belmadi n’a pas apprécié les questions d’un journaliste après le nul de l’Algérie contre la Sierra Leone (0-0) ce mardi pendant la CAN 2022 disputée au Cameroun. L’occasion d’un échange totalement improbable entre les deux hommes autour, notamment, de la météo.

Il y a des jours comme ça où rien ne se passe comme prévu. Tenante du titre et candidate à sa propre succession, l’Algérie pensait bénéficier d’une entrée en lice abordable ce mardi contre la Sierra Leone. Mais au terme d’un match marqué par la grosse performance du gardien adverse Mohamed Kamara, les Fennecs ont buté sur la Sierra Leone (0-0) et raté leur début de tournoi.

Au-delà de la frustration de ce résultat, Djamel Belmadi a également dû gérer les questions surprenantes de certains journalistes en conférence de presse. De quoi donner lieu à une conversation assez étrange entre le sélectionneur algérien et son interlocuteur (visible dans la vidéo de l'article).

Belmadi surpris puis agacé

Point de départ de cette discussion lunaire: les critiques formulées ces derniers jours par Djamel Belmadi sur l’horaire de la rencontre face à la Sierra Leone ce mardi au Cameroun. Quand on lui a demandé s’il aurait "pété" son adversaire en jouant plus tardivement, l’ancien milieu offensif du PSG et de l’OM a d’abord partagé son incompréhension.

"Je ne sais pas si j’ai beaucoup insisté depuis la dernière conférence de presse. Non je n’ai pas insisté, j'ai dit qu’il fallait faire avec, a répondu le sélectionneur de l’Algérie. Et puis vous êtes en train de comparer ce climat avec celui de l’Algérie? C’est ça?"

Avant de poursuivre, visiblement agacé quand le journaliste en face de lui a suggéré qu’il faisait parfois chaud en Algérie: "A cette période de l’année il fait très froid, a rétorqué Belmardi. C’est ça que vous voulez savoir? Là, au moment où on joue. Je ne parle pas du mois de juin. Mais c’est quoi votre question en fait? Si vous voulez rentrer là-dedans vous allez rentrer dans un mur. Vous allez dans une impasse."

Belmadi: "Vous êtes journaliste pas météorologue"

Le journaliste a ensuite tenté de justifier ses questions et de comparer le climat au Cameroun avec celui de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Une nouvelle curieuse question qui a gentiment fait monter une colère froide chez Djamel Belmadi.

"Monsieur, vous êtes journaliste? Vous me parlez de 2023, alors que l’on vient de commencer la CAN au Cameroun aujourd’hui. Vous comparez quelque chose qui est incomparable, a encore lâché le sélectionneur des Fennecs. Vous avez posé votre question, stop, je vais vous répondre. Si vous voulez comparer ça à l’Algérie, aujourd’hui en Algérie il fait froid, donc on parle d’aujourd’hui, maintenant, à l’heure où on parle! A 14h ou 18h il fait froid. Aujourd’hui il faisait très humide, très chaud mais ce n’est pas une excuse. Je vous dis que cela pèse dans tous les organismes de chaque athlète et notamment des joueurs qui ont l’habitude de jouer en Europe. Il n’y a pas lieu de me parler de Côte d’Ivoire ou de la prochaine Coupe d’Afrique, on est là au Cameroun, on démarre ici. Vous êtes journaliste, pas météorologue."