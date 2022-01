CAN 2022: pourquoi les stades sonnent creux au Cameroun depuis le début du tournoi

A l'exception du match d'ouverture avec le pays hôte, les stades de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 sont désertés par le public camerounais depuis dimanche. Une situation liée à plusieurs facteurs, comme le Covid-19 ou simplement le prix des places.

L’ambiance exceptionnelle qui a accompagné le match d’ouverture de la CAN 2022, dimanche au stade Olembe de Yaoundé, semble être retombée très vite. Dimanche soir à 19h, le stade où venait de se dérouler le duel entre le Cameroun et le Burkina Faso (2-1) a sonné creux pour le deuxième match du jour.

L'enceinte était pourtant pleine et chaufféee à blanc par la victoire des Lions indomptables. Mais à peine une heure plus tard, pour le second match dans le même stade entre l’Ethiopie et le Cap Vert, le stade s’était vidé et guère plus de 20% des places étaient occupées.

Peu de spectateurs le choc Maroc-Ghana

Ce lundi à 14h, l’un des favoris de la compétition, le Sénégal, affrontait (et battait) à Bafoussam le Zimbabwe sur un penlaty de Sadio Mané dans les derniers instants (1-0). Mais cette rencontre s’est déroulée devant un public pour le moins clairsemé.

Enfin, ce lundi après-midi, l'une des affiches du premier tour, le choc du groupe C entre le Maroc et le Ghana (1-0) s’est déroulé devant un millier de personnes. Une affluence qui laissait le stade Ahidjo de Yaoundé et ses 12.000 places sonner bien creux.

Un prix particulièrement élevé et le Covid

Parmi les freins avancés quant à ces faibles affluences, les prix des places entre 3.000 et 20.000 Francs CFA soit entre 4 et 31 euros. A titre de comparaison, une place pour un match hors compétition du Cameroun ou un match de Ligue des champions africaine coûte 1,5 euro en tribune populaire.

Un match de championnat coûte moins d’un euro. Alors évidement, ces prix limitent un peu l’affluence dans un pays où le salaire moyen est de 1.500 euros par an.

Mais la principale raison est ailleurs, si l’on en croît Simon Pierre Etoundi, journaliste pour Cameroun Tribune, qui explique: "Un Maroc-Ghana devant un stade vide, ce n’est pas le Cameroun ça! Je pense que les mesures gouvernementales drastiques liées au Covid ont découragé beaucoup de monde. Peu de personnes sont vaccinées au Cameroun. Il faut présenter le pass vaccinal et un test PCR de moins de 48h… C’est compliqué! Venir au stade, ça doit être du plaisir, une fête, personne n’aime les difficultés!"