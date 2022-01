CAN 2022: "On a failli à notre tâche", la frustration de Belmadi après le nul de l’Algérie

Djamel Belmadi a réagi ce mardi au match nul de l’Algérie contre la Sierra Leone (0-0) lors de la CAN 2022. Le sélectionneur des Fennecs n’a pas apprécié le manque d’efficacité de son équipe et a appelé à une remise en question pour la suite de la compétition.

Tenante du titre, l'Algérie devait débuter la CAN 2022 par un match tranquille face à la Sierra Leone ce mardi. Malgré la présence de ses stars évoluant en Ligue 1 ou en Premier League comme Riyad Mahrez ou encore Islam Slimani, les Fennecs se sont finalement contentés d'un nul très décevant (0-0) pour leur entrée en lice dans le tournoi. Après cet accroc, Djamel Belmadi a partagé ses regrets et attend une réaction.

"Il y a un sentiment de regret. On voulait bien démarrer cette compétition donc avec une victoire, a indiqué le sélectionneur algérien au micro de beIN Sports. On a eu les situations de marquer, plus qu’il n’en fallait. On n’a pas su être réalistes cet après-midi."

Belmadi: "Il faut gagner tous les matchs"

Dans le groupe E où se trouvent également la Côte d'Ivoire, un autre favori pour le titre lors de cette CAN 2022 disputée au Cameroun, l'Algérie n'a plus le droit à l'erreur. Après le nul concédé face à la Sierra Leone, les partenaires de Youcef Belaïli devront hausser leur niveau de jeu lors des deux prochains matchs afin d'espérer prendre les trois points.

"La suite? Ce sera déjà un match important contre la Guinée équatoriale (dimanche, 20h). Il faudra gagner, tout simplement a encore lancé Djamel Belmadi. Il faut gagner tous les matchs. On rentre (sur le terrain) avec l’idée de gagner tous les matchs. Aujourd’hui, on a failli à notre tâche. On va corriger ce qu’il faut corriger puis revenir contre la Guinée équatoriale pour gagner."

Et le technicien maghrébin de féliciter l’équipe de Sierra Leone pour ce nul contre le tenant du titre: "Notre adversaire s’est démené, il a été combattif, a poursuivi l'ancien milieu offensif passé par le PSG et l'OM. Ce genre de matchs, tant que l’on n’a pas marqué cela donne du courage et de l’envie à l’adversaire pour bien défendre et procéder par contre-attaques. On a l’habitude de ce genre d’adversaire mais aujourd’hui on n’a pas fait le nécessaire."

Après un nul inaugural, l'Algérie affrontera la Guinée équatoriale le dimanche 16 janvier puis la Côte d'Ivoire le jeudi 20 janvier. Deux rencontres où il faudra faire le plein de confiance et surtout de points pour espérer finir à l'une des places qualificatives pour les huitièmes de finale de la CAN 2022.