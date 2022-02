Cameroun-Égypte: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder la demi-finale de la CAN 2022

Le Cameroun va affronter l’Égypte en demi-finale de la CAN 2022 ce jeudi, au stade d’Olembé de Yaoundé. Le vainqueur retrouvera en finale le Sénégal, qui a battu la veille le Burkina Faso (3-1).

Les deux pays les plus titrés du continent face à face. C’est un choc de poids lourds qui va se dérouler ce jeudi entre le Cameroun et l’Égypte, en demi-finale de la CAN 2022. L’affrontement est prévu au stade d’Olembé de Yaoundé et il s’annonce très incertain. Devant leur public, les Lions Indomptables sont en mission pour tenter de décrocher le sixième trophée de leur histoire.

Après avoir sorti les Comores en 8es de finale (2-1) et la Gambie en quarts (2-0), les partenaires de Karl Toko-Ekambi vont se frotter à leur rival le plus solide depuis le début du tournoi. Avec l’espoir de rejoindre en finale le Sénégal de Sadio Mané, qui s’est qualifié la veille en dominant le Burkina Faso (3-1).

Un remake de la finale 2017

Mais en face, les Pharaons ont les mêmes ambitions. Fort de leurs sept titres de champions d’Afrique (le dernier en 2010), les partenaires de Mohamed Salah ont bien l’intention d’aller au bout de leur aventure. L’attaquant de Liverpool, décisif lors du quart de finale accroché face au Maroc (2-1), n’a encore jamais soulevé la CAN. Il en a fait l’un de ses objectifs principaux.

De quoi inciter les Camerounais à la méfiance. D’autant que les Égyptiens abordent cette affiche avec une soif de revanche après la finale 2017 perdue dans les derniers instants sur une volée de Vincent Aboubakar (2-1). De quoi s’attendre à un spectacle intense, qui sera diffusé sur beIN SPORTS 1. Coup d’envoi à 20h.