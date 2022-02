Cameroun-Egypte: "On a été meilleurs qu’eux", les regrets de Toko Ekambi

L’attaquant du Cameroun Karl Toko Ekambi était déçu après la défaite des Lions Indomptables face à l’Egypte aux tirs au but, jeudi à Yaoundé, en demi-finale de la CAN.

Un coup de massue. Le Cameroun ne disputera pas la finale de la Coupe d’Afrique des nations à la maison. Jeudi à Yaoundé, les Lions Indomptables, trop maladroits devant le but et dans le dernier geste, ont buté contre une solide équipe égyptienne. Après un match sans but, c’est l’équipe de Mohamed Salah qui a eu le dernier mot lors de la séance des tirs au but (0-0, 3-1 tab). Les Pharaons brigueront le titre dimanche face au Sénégal.

"On ne va pas tirer sur ceux qui ont raté leur pénalty"

"On a fait un bon match, a réagi à chaud le buteur des Lions Indomptables Karl Toko Ekambi, au micro de beIN Sports. Je pense qu’on a été meilleurs qu’eux. On a eu plusieurs occasions pour marquer, malheureusement ce n’est pas rentré. Ils sont préparés à défendre, ils défendent bien. Ils ont un bloc compact. On a déjà été confrontés à des équipes comme ça. On n’a pas su trouver la faille. Ils ont été meilleurs que nous sur la séance de penalties."

Déçu, l'attaquant de l'OL ne voulait trop noircir le tableau: "On a tout donné, on ne va pas tirer sur ceux qui ont raté leur pénalty parce qu’ils ont eu le courage de le tirer. Je félicite toute l’équipe. On a fait un bon tournoi. On va aller chercher la 3e place." Ce sera samedi à 20h face au Burkina Faso.